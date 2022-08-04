نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية 1444 موقع بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض في السعودية، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل الطلاب والطالبات، المتقدمين للجامعات للعام الدراسي القادم 1444، وأشارة لجنة القبول أن اليوم إعلان النتائج وتأكيد القبول للفرز الأول للجميع سواء الطلاب أو الطالبات، كلاً عبر رابط بوابة القبول الخاصة به، وأكدت اللجنة أن أخر موعد لتأكيد الفر الأولي للقبول، هو يوم الخميس القادم الموافق 2022/08/04 حتى الساعة 12 من ظهر الخميس، وشددت على الطلاب أن من لم يدخل عبر الموقع، ويؤكد قبوله سوف يتم إلغاء القبول الخاص به، لذا يجب على الجميع الإسراع بتأكيد القبول الأولي.

إعلان نتائج الفرز النهائي للطالبات في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للقبول للعام الجامعي 1444هـ، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط:https://t.co/8JDTDHwF0a

مع دعواتنا للجميع بالتوفيق — القبول الموحد (@rgu_admit) إعلان نتائج الفرز النهائي للطالبات في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للقبول للعام الجامعي 1444هـ، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط:https://t.co/8JDTDHwF0a

مع دعواتنا للجميع بالتوفيق — القبول الموحد (@rgu_admit) August 4, 2022

نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية

الدخول على بوابة القبول للطلاب. rbu.admit.edu.sa .

. أو الدخول على بوابة القبول الخاصة بالطالبات rgu.admit.edu.sa .

. من الصفحة الرئيسية أضغط على أيقونة تقديم سابق.

الإطلاع على النتيجة ثم تأكيد القبول ليتم تأكيد القبول الأولي للنتائج.

بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات

تشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض الجامعات التالية ” جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة المملك سعود، الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، جامعة شقراء، المجمعة”

بينما تشمل بوابة القبول للطالبات في منطقة الرياض جامعات ” جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية” والكليات التقنية وحددت اللجنة موعد الفرز الأخير وهو يوم الأحد الموافق 2022/08/07 وهو اليوم الأخير لتأكيد القبول الأخير وسيغلق في الساعة 12 ظهراً.

موقع نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية

حددت لجنة القبول الجدول الزمني لإجراء القبول للعام الجامعي القادم وفيما يلي جدول توضيحي للقبول بداية من فتح باب التقديم حتى موعد تأكيد القبول النهائي وموعد بداية العام الدراسي الجامعي القادم.

وزارة التعليم السعودية

تعمل وزارة التعليم في المملكة على تحديث القطاع الجامعي، ليكون مفرخة للمواهب السعودية خاصة في العلوم الحديثة، التي يتطلبها سوق العمل فتقوم الوزارة كل عام بإدخال كليات جديدة، تقوم بتدريس علوم الحاسب والبرمجة والكليات التقنية الغير تقليديه التي عليها.

موعد إعلان نتائج القبول الموحد

أعلن الحساب الرسمي لأخبار القبول الإلكتروني للجامعات الحكومية والكليات التقنية السعودية عبر تويتر عن موعد إعلان النتائج وقال الموقع أن النتائج سوف تعلن اليوم الخميس ويمكن للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الدخول على بوابة القبول والإستعلام الإلكتروني عن النتيجة كلاً عبر بوابته سواء الطلاب أو الطالبات.