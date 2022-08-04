تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء… موعد وشروط تسجيل امن المنشات 2022

يبحث الكثير من الناس مؤخرا عن رابط تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء، حيث قد كشفت قوات أمن المنشآت والتي تتمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وفي بيان رسمي عن فتح باب التقدم والقبول للنساء لي حملة الشهادة الثانوية العامة على رتبة جندي، ومن خلال ذلك المقال سوف نتطرق إلى شروط القبول، وموعد وطريقة التقدم وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف.

شروط التسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء

تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق عن شروط التقديم في تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء، وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والجنسية كما عاشت في السعودية إلا إذا تربت مع والدها خارج المملكة أثناء عمله. أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة كما يجب ألا يكون قد حكم عليه بالإدانة في قضية مخلة بالشرف. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد عمل في وظيفة من قبل تخضع إلى الخدمات العسكرية. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد أنهيت خدمته في أحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. يجب أن يكون الشخص المتقدم موظفا في أي قطاع من القطاعات الحكومية. يجب أن يكون الشخص المتقدم إلا يكون قد تزوج من غير جنسية سعودية. يجب أن يلتزم الطول والوزن على حسب اللائحة الطبية من لجنة الكشف الطبي. كما يلزم توفير المؤهل التعليمي والفني المطلوب ويتم تصديقه من خلال جهة الإختصاص. كما يلزم اجتياز جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية عند المراجعة، كما يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبيا. يجب أن يتم التقديم من خلال منصة أبشر.

موعد التقديم في تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء

تسجيل قوات امن المنشات 1444 نساء، ويبدأ التقديم من يوم السبت الموافق الثامن من شهر محرم الجاري ١٤٤٤ والسادس من شهر أغسطس الجاري ٢٠٢٢، ومن المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام مقبلة، ومن المقرر أن يتم التقديم من خلال منصة أبشر للتوظيف، على أن يتم الرد بالقبول أو الرفض من خلال المنصة ذاتها، وفي التوقيت الذي تم تحديده.