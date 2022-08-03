طرح نتائج جامعة الملك عبدالعزيز… رابط نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز الدبلوم والبكالوريوس 1444، شهدت الساعات الأخيرة اعلان رسمي جاء من جانب رئاسة جامعة الملك عبد العزيز، وهو الإعلان الذي تضمن رسميا طرح نتائج القبول في العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الذين تقدموا خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت كذلك الجامعة عن أسماء المرشحين والمرشحات للقبول داخل الجامعة في العام الدراسي 1444، كما أكدت على جميع المقبولين ضرورة العمل على استكمال باقي الإجراءات اللازمة للالتحاق بالجامعة خلال 48 ساعة المقبلة، وفي هذا التوقيت يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على نتائج القبول وكيفية الاستعلام عنها، وقد اشارت الجامعة انه في حال عدم تأكيد الرغبة خلال المدة المحددة يتم الغاء قبول المترشح من الجامعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الجديد 1444.

نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز 1444

ويمكن لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الجديد الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول على موقع القبول والتسجيل الخاص بجامعة الملك عبد العزيز من خلال هذا الرابط .

ومن ثم يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال ادراج البيانات المطلوبة.

ثم يتم ادخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر عرض النتيجة وسوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

الأوراق المطلوبة للقبول النهائي في جامعة الملك عبدالعزيز 1444

وقد تم تحديد بعض الأوراق التي يجب توافرها للقبول النهائي في جامعة الملك عبدالعزيز 1444 للعام الدراسي الجديد، وقد جاءت على النحو التالي.

يجب ان يتم تقديم شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.

بالإضافة الى تقديم صورة شخصية للطالب وأصل بطاقة الهوية الوطنية.

كما يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد الخاصة بالأم.

شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز 1444

ونجد أن اهم الشروط التي تم تحديدها للقبول في جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية ما يلي.