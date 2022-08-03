[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان حسب نظام الموارد البشرية الجديد

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عمر شويل - جدة حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب قيمة الراتب وفق الحد المانع الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وما هو الدعم الإضافي الذي أعلنه الديوان الملكي السعودي بالمكرمة الملكية والتي صدرت قُبيل عيد الأضحى وتحديدا يوم الاثنين 4 يوليو من الشهر الماضي 2022، الموافق 5 من ذي الحجة 1443، وتعتبر حاسبة الدعم من أهو الوسائل التي يمكن من خلالها الاستحقاق الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa، وذلك وفق منظومة الاستحقاق الجديدة، حيث تم وضع ألية مُحددة يمكن من خلالها حساب قيمة الراتب للأسرة حسب قيمة الدخل المكتسب للأسرة، ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية الجديد المطور والصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من شهر ربيع أول الماضي.

[حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور] طريقة احتساب راتب الضمان بنظام الموارد البشرية الجديد

دعم نقدي مباشر عبارة عن راتب ضماني شهري.

خدمات التأهيل والتدريب

خدمات التمكين والتوظيف.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

يهدف الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى تقديم العديد من الخدمات لأصحاب الأهلية واستحقاق دعم الضمان، ومنها دعم نقدي يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر السعودية المحتاجة والأشد حاجة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لأصحاب الدخل المحدود تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر، وذلك من خلال منظومة متكاملة تحت مظلة حماية اجتماعية شاملة، وتقدم الخدمات التالية:

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع أُسس يتم من خلالها سهولة التعرف على قيمة راتب الضمان الاجتماعي لكل أسرة، لذلك كانت حاسبة دعم الضمان الاجتماعي الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما بينت الوزارة الآلية المتبعة لاحتساب قيمة راتب الضمان، وذلك وفق تعريف الأسرة وعدد أفرادها، والحد المناع لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك الدخل المكتسب وغير المكتسب للعائل والتابعين.

تعريف الأسرة المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية تعريف للأسرة المستحقة لدعم منصة الحماية الاجتماعية الجديدة، وتم تعريف الأسرة بأنها تشما جميع الأفراد الذين يقيمون في مسكن واحد، فيتم تعريفهم على أنهم أسرة واحدة مهما زاد عدد أفراد تلك الأسرة، فلا يصح أن يضم المسكن الواحد أكثر من أسرة مستحقة لدعم الضمان، أما عن أهلية استحقاق الأسرة فيتم على أساس حساب الدخل المكتسب لجميع الأفراد القاطنين في مسكن واحد، ومطابقة دخل الأسرة مع جدول الحد المانع لاستحقاق الدعم، ويجب الانتباه إلى أنه تم وضع استثناءات لهذا لتعريف الأسرة وهذه الاستثناءات تشمل التالي:

الأرملة أو المطلقة، ولكن بشرط أن يكون لها ابن أو أكثر.

الطلاب الذين يقيمون خارج أراضي المملكة للدراسة، وذلك بشرط أن لا يقل عمرهم عن 18 عاماً ولا تزيد أعمارهم عن 25 عاماً، حيث يتم قبول أهليتهم كتابعين لأسرهم.

احتساب الضمان الاجتماعي المطور وفق النظام الجديد

أقرت وزارة الموارد البشرية آلية خاصة لحساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي، وذلك بعد واستيفاء الشروط والمعايير التي أعلنتها الوزارة، وتشمل الألية المتبعة لحساب الضمان ما يلي:

يتم تحديد راتب الضمان للشخص المسـتقل والأسـرة من خلال جمـع قيمـة الدخل الشهري المكتسب لجميـع أفـراد الأسرة التي يجمعها مسكن واحد.

يتم خصم نسبة 50% من الدخل الشهري لمكتب لتلك الأسرة.

يُضاف ذلك إلى مجمـوع الدخل غير المكتسب ممن الدعم الحكومي، وذلك باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم مقارنة مجموع “الدخل المحتسـب بالحد الأدنى المحتسب للمعـاش” وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة.

يتم احتساب 1100 لعائل الأسرة.

كما يتم احتساب 550 ريال لكل تابع.

طريقة احتساب راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد وفق جدول الحد المانع

تتلخص طريقة احتساب راتب الضمان المطور الجديد وفق جدول الحد المانع وعدد أفراد الأسرة المستحقة لدعم الضمان، وذلك من خلال الجدول التالي.

عدد أفراد الأسرة المعاش الحدّ المانع للضّمان الاجتماعيّ الأسرة التي تتألف من شخص واحد 1,000 ريال سعوديّ 2001 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من شخصين 1,285 ريال سعوديّ 2570 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 3 أشخاص 1,570 ريال سعوديّ 3140 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 4 أشخاص 1,855 ريال سعوديّ 3710 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 5 أشخاص 2,140 ريال سعوديّ 4280 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 6 أشخاص 2,420 ريال سعوديّ 4840 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 7 أشخاص 2,710 ريال سعوديّ 5420 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 8 أشخاص 3,000 ريال سعوديّ 6000 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 9 أشخاص 3,280 ريال سعوديّ 6560 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 10 أشخاص 3,560 ريال سعوديّ 7120 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 11 شخص 3,840 ريال سعوديّ 7680 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 12 شخص 4,130 ريال سعوديّ 8260 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 13 شخص 4,410 ريال سعوديّ 8820 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 14 شخص 4,700 ريال سعوديّ 9400 ريال سعوديّ الأسرة التي تتألف من 15 شخص 5,000 ريال سعوديّ 10000 ريال سعوديّ

وبناء على ما سبق يتم حساب القيمة الإجمالية للدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة أو الفرد المستقل، ثم بغد ذلك يتم خصم نسبة 50% من القيمة الإجمالية للراتب، بعدها يتم إضافة هذه النسبة إلى القيمة الإجمالية للدعم الحكومي، سواء من ساند، أو حساب المواطن أو أي دعم حكومي آخر تحصل عليه الأسرة أو المستحق، ويُستثنى من ذلك الدعم المُقدم من برامج المساندة أو برامج دعم الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.

دعم إضافي لمستفيدي الضمان “بدل تضخم وغلاء معيشة”

دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليار ريال سعودي.

تخصيص مبلغ 408 مليون ريال يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

لمرة واحدة بديل عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها منذ عدة سنوات، ويتم صرف تلك المساعدة في صورة معاش استثنائي إضافي، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

تخصيص 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وبناء على ما سبق يتم حساب القيمة الإجمالية للدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة أو الفرد المستقل، ثم بعد ذلك يتم خصم نسبة 50% من القيمة الإجمالية للراتب، بعدها يتم إضافة هذه النسبة إلى القيمة الإجمالية للدعم الحكومي، سواء من ساند، أو حساب المواطن أو أي دعم حكومي آخر تحصل عليه الأسرة أو المستحق، ويُستثنى من ذلك الدعم المُقدم من برامج المساندة أو برامج دعم الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.

وبذلك نكون قد تناولنا من خلال هذا التقرير طريقة احتساب الراتب بحاسبة ادعم الضمان الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، كما أرفقنا جدول الحد المانع لاستحقاق دعم الضمان، أما عن تعريف الأسرة المستحقة للدعم، فقد شرحنا تفصيلا التعريف الذي وضعه الضمان الاجتماعي المطور للأسرة السعودية صاحبة الاستحقاق، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، فباب التعليقات مفتوح دائما لاستقبال استفساراتكم.