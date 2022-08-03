نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الخير للأمير “عبد العزيز بن فهد” الخيرية لمساعدة المحتاجين “رقم وتساب المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي يمكن من خلالها طلب مكرمة سامية ومساعدة مالية من سمو الأمير عبد العزيز بن فهد اتصال مباشر Financial aid Abdul Aziz bin Fahd، وسوف نُتيح لمتابعي موقعنا الكرام وسائل الاتصال المباشرة مع الأمير عبد العزيز بن فهد، وكذلك طريقة التواصل مع المؤسسة الخيرية التي يُشرف عليها الأمير، والجديد في هذا التقرير والتواصل بإدارة المسجد التي أنشأه الأمير عبد العزيز، حيث يمكن من خلال رقم قصر الأمير ومؤسسته الخيرية ومسجده التواصل مع القائمين على أمر توزيع المساعدات المالية والعينية، والعطايا والمنح والإعانات التي يقدمها الأمير عبد العزيز للمحتاجين والأسر الأشد حاجة، وكذلك تقوم مؤسسة الأمير الخيرية بتلبية طلبات المتقدمين لطلب المساعدة في سداد ديونهم والقروض البنكية التي عجزوا عن الوفاء بسدادها، كما أن للمطلقات والأرامل والأيتام نصيف وافر من تلك المساعدات.

مؤسسة الخير للأمير “عبد العزيز بن فهد” الخيرية لمساعدة المحتاجين “رقم وتساب المؤسسة

هذا وتتنوع المساعدة التي يقدمها سمو الأمير عبد العزيز ين فهد عبر مؤسسته الخيرية من مساعدات مالية نقدية بسخاء للمُعسرين من أبناء وطنه، وكذلك المساعدات العينية من سلع غذائية والتكفل بالمصاريف الدراسية، ومصروفات العلاج والعمليات الجراحية، وتوفير مسكن ملائم للمحتاجين، ويستقل رقم هاتف قصر الأمير وكذلك إدارة مسجده الكثير من الاتصالات المباشرة للتقديم على طلب الحصول على مساعدة أو منحة أو عطية وإعانة لمواجهة ظروف الحياة لمن تقطعت بهم السبل عن كسب قوت معيشتهم اليومية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير جميع وسائل الاتصال المباشر بالأمير عبد العزيز ومؤسسة العمل الخيري التي يُشرف على إدارتها.

مساعدات مالية يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد عبر زياراته للمحتاجين

ولا يقتصر أمر تقديم المساعدات من الأمير عبد العزيز بن فهد على المتقدمين لطلب تلك المساعدة، بل يقوم الأمير بعمل زيارات للأسر الأشد فقراً وحاجة، خاصة الأسر التي تفقدت عائلها وتعُول أيتام، ودائما ما تسارع يد الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم الدعم الخيري لمواطنيه من الأسر السعودية.

رقم هاتف مؤسسة الأمير الخيرية وتواصل بأرقام “وتساب – قصر – مسجد”

ولا يقتصر أمر الأعمال الخيرية للأمير عبد العزي على تقديم المساعدة المالية والعينية فقط، فقد أقام الأمير مسجداً يلتقي فيع بمحبيه وقاصدي مقابلة الأمير شخصياً لعرض ظروفهم واحتياجاتهم لغون يد الأمير البيضاء، لذلك نجد هذا المسجد عامراً بالمصلين الراغبين في التحدث مع الأمير، هذا ويمكن أيضا تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية للمؤسسة الخيرية من خلال البريد السعودي أو عبر البريد الإلكتروني، على أن يكون طلب المساعدة مدعوم ومشفوع بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاق تلك المساعدة.

معروض نموذج طلب مساعدة مالية وعينية للأمير عبد العزيز بن فهد

يُفضل أن يحوي معروض طلب المساعدة الذي يتقدم به طالبي مساعدات الأمير سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو إعانة مباشرة أو طلب سداد ديون، يُفضل أن يحتوي على ما يلي:

البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة: ………………………………..

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً/ ………………………………………………..

العنوان “محل السكن” / ………………………………………………….

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة/ ………………………………….

طلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الصفحة الرسمية لمتابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر.

رقم وتساب مؤسسة الملك فهد للمساعدات والأعمال الخيرية مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa تساهم بجهدها المشكور في مجال العمل الخيري بالمملكة في العديد من المجالات، وذلك من خلال العديد من البرامج الخيرية والمشروعات التي تستهدف التالي: دعم مشروعات الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر الفقيرة والأيتام.

تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

مساعدة أصحاب الديون، وكفالة أسرهم

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها. وبذلك نكون قد عرضنا جميع وسائل الاتصال والتواصل المتاحة مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود الخيرية، وكذلك أرقام التواصل الشخصية والخاصة مع الأمير عبد العزيز، والتي يمكن من خلالها طلب المساعدات المالية والعينية سواء من خلال المؤسسة أو التواصل المباشر مع الأمير، وفي حال كان لديكم استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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