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عمر شويل - جدة تخصصات رؤية 2030 للعمل في السوق السعودي، تأتي هذه الرؤية من ضمن مخططات المملكة العربية السعودية لتعمل على تطوير وتوسيع المجالات المتخلفة داخل المملكة، ومن ضمن هذه المجالات السياسية والثقافية والترفيهية والاجتماعية وغيرها، وتنظر المملكة أيضا إلى خطط تهدف إلى تعزيز القطاعات الحكومية وتقدم الدولة، إن المملكة تنظر إلى هذه الرؤية لأول مره منذ عام 2016.

وتسعى هذه الرؤية أيضا إلى تقليل الاعتماد على الخدمات البترولية ومنتجاتها وتسعى إلى التنوع الاقتصادي وتطوير مختلف قطاعات المجتمع، منها الصحة، التعليم ونمو البنيه التحتية، إن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى توفير تخصصات تتلاءم مع رؤية 2030 وذلك لسد احتياجات الوظائف التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامه وما يعدلها.

وهناك أهداف أيضا لرؤية 2030 تتمثل كالاتي:

العمل على تصنيع المعدات العسكرية وزيادة نفقات الحكومة.

زيادة النمو الاقتصادي بعيدا عن عوائد البترول.

السعي لاكتساب صوره تكون اكثر انفتاحا للمملكه على العالم.

برامج رؤية السعودية 2030

كانت المملكة تنظر إلى رؤية 2030 منذ الخامس والعشرين من عام 2016 للتطلع إلى مستقبل ورؤية للانفتاح على العالم، وقامت المملكة بتكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتنفيذ هذه الرؤية، وقامت الحكومة بإدراج مجموعه من التخصصات التي تتناسب مع احتياجات رؤية 2030، وحصلت أيضا الجامعات على تخصصات فنيه ومهنيه في مجالات كثيره تهدف إلى الحصول على قوى عامله مستقبليه قويه والتي تعمل على اقامة مشاريع جديده داخل المملكة، وقامت الدولة بوضع ما يقرب من 12 برنامج لكى يتم تنفيذ مشاريع هذه الرؤية وتحقيق أهدافها ومن بين هذه البرامج الأتي:

برنامج الإسكان. تحقيق التوازن المالي. برنامج التخصص. برنامج صندوق الاستثمارات العامه. برنامج التخصص. تنميه القدرات البشرية. جودة الحياه. ريادة الشركات الوطنية. تطوير القطاع المالي. تطوير وتنميه الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. التحول الوطني والارتقاء بمستوى المعيشة. خدمة ضيوف الرحمن.

اهم تخصصات رؤية 2030 للعمل في السوق السعودي

تهدف هذه الرؤية إلى تخفيف الحد من البطالة داخل المملكة والتي تقدر بنسبة 11.6% والعمل على توفير الكثير من فرص العمل للشباب والخرجيين الجدد من مختلف التخصصات للعمل على تقدم وازدهار الدولة، هذا الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية للتفتح على العالم وسد احتياجاتها من متطلباتها دون الحاجة إلى دول اخرى وهناك الكثير من التخصصات التي من ضمن رؤية 2030 وهى: