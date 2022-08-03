نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في سابك والمستندات المطلوبة للتسجيل والقبول في شركة سابك في المقال التالي
شروط القبول في سابك لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وموعد فتح باب التسجيل هو الخبر الذي يرغب في معرفته العديد من الطلاب وأولياء الأمور، ومن المعروف أن شركة سابك من أكبر الشركات التي توجد في المملكة والتي تعمل علي تقديم برامج للتدريب والتطوير الوظيفي في مجالات الصحة والمشتريات ومجالات تقنية المعلومات، ولذلك فتعمل حكومة المملكة علي توفير العديد من الفرض لأبناؤها من حملة شهادة الثانوية العامة من المتفوقين للالتحاق ببرنامج سابك للتطوير الوظيفي، وترجع اسهم سابك الي شركة أرامكو للتدريب والتطوير لذالك يحرص أولياء الأمور علي معرفة موعد فتح باب القبول في الشركة وكذلك الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للالتحاف في البرنامج ، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي تلك الشروط وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.
شروط القبول في سابك
من المعروف أن أرامكو هي شركة وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، لذلك تكون مرتبات العاملين لديها مرتفعة وكذلك شركة سابك التي تشير إلي أن رواتب خريجين الثانوية العامة لديها من 4 ألاف ريال سعودي وحتي 6 الأف ريال، لذ يحرص العديد من المواطنين من معرفة طريقة التسجيل في شركة سابك وهي كالتالي:
- الدخول علي الموقع الرسمي لشركة سابك.
- الضغط علي أيقونه ” تسجيل”.
- سوف يتم انتقالك الي تبويب جديد يمكنك من خلالة كتابة البيانات الخاصة بك من اسم ورقم الجوال والعمر وغيرها من معلومات.
- يجب عليك تسجيل كلمة مرور يمكنك تذكرها.
- الضغط علي أيقونة موافق.
- الضغط ” استحسان” حتي يتم استقبال معلومات عن شركة سابك والخدمات التي تقدمها.
- تأكيد علي أن المستخدم شخصاً وليس روبوت.
- الضغط علي تسجيل في خانة الوظائف.
شروط القبول في سابك
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عاماً.
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية فقط.
- يجب أن يكون الطالب حاصلاً علي 90% أو أكثر بالثانوية.
- أن يكون الطالب من خريجي علوم الطبيعة أو ما يعادلها.
- النجاح في المقابلة الشخصية والفحص الطبي.
- يجب ألا تقل درجات الطالب في مادة الفيزياء والرياضيات والكيمياء واللغة الانجليزية عن 70 درجة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
- أصل شهادة الثانوية العامة.
- الهوية الوطنية.
- صورة حديثة للطالب.
- جواز سفر سار لفترة عام.
- صورة من فهرس الأسرة.
برنامج سابك لتدريب المشغلين
قد تم توفير البرنامج للعمل علي تدريب المشغلين لخريجي المدارس الثانوية ليتم التدريب علي العديد من البرامج التقنية والنظرية واللغة الانجليزية، حيث يقوم المتدربون بالعمل في الشركات التابعة للشركة، وهذا التدريب له العديد من المميزات ومن اهمأ التالي:
- الحصول علي مكافأة شهرية.
- سكن عيني أو بدل سكن.
- بدل نقل وفقاً لسياسة الشركة.
- تغطية طبية وفقاً لسياسة الشركة.
ومن أهم شروط التدريب ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 24 سنة والأولوية لحديثي التخرج.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- النجاح في الفحص الطبي اللازم
- التفرغ التام للبرنامج
- النجاح في المقابلة الشخصية
- أن يجتاز اختبار تحديد المستوى
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