نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بارخص الاسعار في السوق السعودي في المقال التالي
تعتبر السيارات تويوتا وهوندا المستعملة بالسوق السعودي تتنافس في بيعها بشكل كبير لأنهم من العلامات التجارية الكبرى وتتكون تشكيلة السيارات الخاصة بها رائعة بالنسبة للماركات الأخرى من حيث المتانة والهيكل لتحمل كل العوامل الخارجية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو طرق صحراوية صعبة، واليوم سنعرض عليكم أسعار تنافسية لبيع السيارات المستعملة في جميع أرجاء السعودي.
للباحثين عن الرفاهية والسيارات الرياضية بأسعار لا تقارن فأحسن إختيار لك هي السيارات من فئة تويوتا كورولا أو هوندا أكورد بإصدار كوبيه المميز فقد تم طرح عدد قليل من السيارات التويوتا والهوندا داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.
سيارة تويوتا 2017:
- يوجد للبيع سيارة تويوتا من مئة الإصدار كورولا موديل 2017 مستعملة.
- تتواجد السيارة تويوتا كورولا المستعملة في مدينة الرياض.
- السيارة تويوتا هايلكس مزودة بناقل للحركة أوتوماتيك مع توافر جميع الكماليات أوتوماتيك.
- سعر بيع السيارة تويوتا كورولا في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة السعودية 17000 ريال سعودي كاش أو قسط.
- السيارة تويوتا كورولا بها محرك بقوة 1600 سي سي مع قوة الدفع الأمامي.
- السيارة مزودة بخمسة من أحزمة الأمان مع مقاعد بيج محمل.
- تأتي هذا الإصدار من سيارات تويوتا كورولا بأنظمة المختلفة كنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام لتوزيع قوة الفرامل مع مثبت للسرعة.
- تأتي السيارة تويوتا كورولا بأرباج للسائق وللراكب.
- السيارة تويوتا كورولا مزودة بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية مع تواجد زجاج فاميه للخصوصية.
- محتويات السيارة تويوتا كورولا مكيف بارد ومشغل إسطوانات بالإضافة إلى وجود مدخل يو إس بي وريموت كنترول وفرش جلد وفرش قماش.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين وإستهلاك هذه الفئة من البنزين قليل للغاية.
- السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي الأبيض.
- السيارة تويوتا كورولا تم إستخدامها 73000 كيلو متر.
- للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0595205896 أو من خلال الواتس آب على 00966595205896.
سيارة هوندا أكورد 2017:
- للبيع سيارة هوندا من فئة الإصدار أكورد موديل 2017 مستعملة.
- السيارة هوندا أكورد متوفرة للبيع في مدينة الرياض.
- عداد المسافات المقطوعة للسيارة هوندا أكورد سجل 121000 كيلو متر.
- تمتاز السيارة تويوتا كامري بأنها سيارة عائلية متوسطة الحجم بمواصفات إنتاج يابانية.
- ناقل الحركة في السيارة هوندا أكورد أوتوماتيك مع إصدار طراز أوتوماتيك كوبيه.
- السيارة هوندا أكورد متوفرة بكاميرا خلفية لتوضيح أكثر للرؤية مع توافر جي بي إس ومقاعد كهربائية.
- السيارة هوندا أكورد متواجدة بلون خارجي أحمر.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة هوندا أكورد البنزين.
- السيارة بها قفل مركزي للأبواب مع توافر إنذار ومبدل أقراص ومشغل دي في دي وبلوتوث.
- تحتوي السيارة هوندا أكورد على فرش قماش وفرش جلد مع توافر مكيف أتوماتيك وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق.
- للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0583054277 أو عن طريق الواتس آب على 00966583054277.
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