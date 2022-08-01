خطوات الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa برقم الهوية وموعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي

خطوات الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444، الالاف من المواطنين السعوديين يبحثون عن خطوات الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444 الذي تم ايداعه اليوم في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444 واحدا من أشهر البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في المملكة السعودية بهدف تحسين مستوى معيشتهم من أجل تحقيق حياة كريمة لهم، وهناك الكثير من الأشخاص قد تم رفض طلبهم المقدم بخصوص الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي المطور، لذا سنشرح لكم طريقة تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

خطوات الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444

واليكم شرح خطوات الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر موقع وزارة الموارد البشرية برقم الهوية، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

قم بعمل تسجيل دخول على الموقع، وذلك في حالة كنت تمتلك حساب عليه.

ادخل البيانات المطلوبة مثل:”اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق”.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

حدد الطلبات الموجودة في القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على رمز العين الموجود بأسفل الطلب.

الآن ستظهر لك حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم، وتستطيع التعرف على الأسباب.

اضغط على ايقونة “ارفاق”، لتقوم بتحميل كافة مستندات الدعم التي تثبت الأهلية.

انتظر لحين فحص اعتراضك والرد عليك.

موعد الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

وفي وقتا سابق، قد أوضحت الموارد البشرية السعودية، أن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور ستكون خلال 60 يوم، وفي حالة الإجابة برفض الاعتراض فأن هذا يعني أن هذا الشخص لا تنطبق عليه شروط الاهلية، وفي حالة القبول ستتمكن من صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور في الاول من كل شهر ميلادي، كما أنه يمكنك صرفه بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له، علما بأن يتم دراسة الاهلية بعد استكمال المستندات التي تثبت أحقية المواطن في استحقاق المعاش.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور

وعن قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور فأنه يتحدد وفقا لعدد الأفراد، حيث تم تحديد القيمة المحددة للأجور ، وكذلك المعاش التقاعدي على النحو التالي: