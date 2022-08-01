نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية العوائد السنوية موعد الصرف 1444 والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة المالية عن موعد صرف العوائد السنوية للعام الحالي 1444، كما خصصت رابط إلكتروني يمكن المستفيدين من الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية، بالإضافة إلى رابط خاص للتسجيل بها، نظرًا لما تحظي به من أهمية كبيرة لدى المواطنين المستحقين لها، لذلك تم إطلاق البوابة الإلكترونية، وتخصيص تبويب يشمل خِدْمَات الأفراد الإلكترونية التي تسهل الإجراءات عليهم، وتمكنهم من إتمام الخدمة بشكل إلكتروني؛ منها رفع مسوغات العوائد السنوية، وحجز موعد المالية لمراجعة القرارات، بالإضافة إلى الاستعلام عن المناخ السنوي.

وزارة المالية العوائد السنوية

العوائد السنوية هي مبلغ من المال تصرفه الحكومة السُّعُودية متمثلة في وزارة المالية لبعض المواطنين وكبار القبائل داخل المملكة بعد موافقة ملك البلاد بشكل سنوي، وقد جرت العادة على تحديد موعد صرف العوائد السنوية، أو عوائد المناخ كما كان يطلق عليها منذ القدم، لذلك لابد من توفير المستندات المطلوبة، وإكمال الطلب قبل الموعد المحدد، حتى لا يتعرض المواطن المستحِقّ لإسقاط الطلب، حيث تصرف العوائد السنوية للأرامل والمطلقات، وأبناء المُتوفّى المستحِقّ للصرف، وهي من اختصاصات المالية، لذلك وفرت خِدْمَات التسجيل والاستعلام إلكترونيا.

موعد صرف العوائد السنوية 1444

من المقرر أن يتم صرف العوائد السنوية وزارة المالية للمستحقين عن العام الحالي في شهر محرم الجاري، ويستمر الصرف متاح حتى شهر جُمادى الآخر، وذلك بناءً على التعميم الصادر عن لجنة المقررات العامة، لذلك ينبغي على المستحقين صرف عوائد المناخ في المواعيد المقررة، وإكمال طلب التسجيل، ورفع المستندات المطلوبة، لمن لم يكتمل طلبه بعد، حتى لا يتعرض لإلغاء الطلب، وحجب الصرف.

التسجيل في العوائد السنوية المالية

التسجيل في العوائد السنوية خدمة إلكترونية وفرتها الوزارة للمواطنين في خِدْمَات الأفراد في البوابة الإلكترونية، كما يلي:

افتح رابط البوابة الإلكترونية وزارة المالية. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الصفحة. اختر منصة الأفراد، ثم اضغط على خِيار التسجيل. اكتب البيانات الشخصية المطلوبة. ادخل بيانات الدخل والحساب البنكي، ثم ارفع المستندات المطلوبة لذلك. اضغط على تسجيل ثم ادخل رمز التأكيد المرسل على الجوال. انتقل إلى شاشة الخِدْمَات الإلكترونية، ثم ابدأ في التسجيل في العوائد السنوية.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

الاستعلام عن العوائد السنوية تعد أيضًا من خِدْمَات الأفراد التي توفرها وزارة المالية، للمواطنين المستحقين، وتمم بالطريقة التالية:

ينتقل المستفيد إلى رابط وزارة المالية. يضغط على الخِدْمَات الإلكترونية، ثم يختار خِدْمَات الأفراد. يضغط على الاستعلام عن العوائد السنوية. يطلع على الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. يكتب رقم الهوية الوطنية، ورمز الصورة المرئية، ثم الضغط على زر استعلام. ينتظر حتى يتم تحميل تفاصيل المقررات والعوائد السنوية.

رفع مسوغات العوائد السنوية للمتوفي

بإمكان المستحقين رفع مسوغات صرف العوائد السنوية في وزارة المالية للمتوفى بالطريقة التالية:

ينتقل المستخدم إلى تبويب خِدْمَات الأفراد في البوابة الإلكترونية لوزارة المالية. يضغط على اختيار رفع مسوغات صرف العوائد السنوية لذلك. يسجل رقم الهوية الوطنية لصاحب العادة المتوفى، ثم يضغط على استعلام. تظهر تفاصيل العوائد السنوية. يرفع مسوغات صرف العوائد، ثم ينتظر الرد على الطلب بالموفقة أو الرفض. يمكنه متابعة الطلب والاستعلام عن العوائد السنوية فيما بعد.

في النهاية نكون قدمنا تفاصيل وزارة المالية العوائد السنوية، وموعد الصرف، بالإضافة إلى طريقة التسجيل والاستعلام برقم الهوية.