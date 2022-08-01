انت الان تتابع خبر لن تصدق .. ماهي مهنة ابنة السلطان ‘‘هيثم بن طارق آل سعيد’’ ملك سلطنة عمان ؟! .. شاهد الصور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأميرة في عمان ثريا بنت السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، وابنة أخ السلطان الراحل قابوس آل سعيد رحمه الله، وابنة السلطانة السيدة الأولى في عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية.

كما ان صاحبة السمو ثريا آل سعيد هي من ابرز الشخصيات التي تعتبر موثرة في المجتمع العماني والخليجي، وذلك لما لها من دور فعال في الفعاليات والأنشطة التي كانت لها دور كبير في نهضة حقوق المرأة في المجتمع.