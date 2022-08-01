رابط وشروط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ hrsd.gov.sa الحد الأدنى للضمان وكيفية احتسابه

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عمر شويل - جدة رابط وشروط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa وكذلك موعد تاريخ نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي، والتسجيل الجديد للعاطلين والفئات الأشد حاجة، وذلك وفق شروط تسجيل وقبول أهلية الضمان الاجتماعي المطور للباحثين عن عمل أو وظيفة ومتى موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر 2022، وطريقة التسجيل على رابط موقع “منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa”، وضوابط الاستحقاق لصرف معاش الضمان والفئات المستفيدة من الضمان الجديد، وطرق وكيفية التواصل عبر الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي، والحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، مع بدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقد تعاظم البحث عن رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي الجديد، وذلك للإجابة على تساؤلات واستفسارات المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي.

رابط وشروط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ الحد الأدنى للضمان وكيفية احتسابه

أما عن موعد نزول راتب الضمان ومتى يتم إيداع وصرف معاش الضمان المطور والقديم، فيجب الإشارة إلى أن موعد نزول وصرف وإيداع راتب الضمان محدد سلفاً بتاريخ 31 يوليو 2022، الموافق ثاني أيام شهر المحرم 1444، أما فيما يخص متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فحسب ما جاء على لسان مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صرح بأنه قد تم الانتهاء من دراسة وفحص طلبات الدفعة جديدة سيتم الإعلان عنها فوار اعتمادها.

مكرمة ملكية بدعم إضافي لمستفيدي الضمان لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار

وتجدر الإشارة إلى صدور الأمر الملكي يوم الاثنين 4 يوليو 2022، والذي تم بناء على هذا الأمر تخصيص 20 مليار ريال كدعم إضافي لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي، وذلك لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، وتم توزيع الدعم الإضافي كما يلي:

يتم تخصيص 8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

تخصيص 2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها ، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444. تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

رابط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa للعاطلين والفئات الأشد حاجة

لذلك فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم هاتف مجاني موحد ومختصر للضمان الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن المسحقين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من التواصل مع إدارة الضمان الاجتماعي على المنصة الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك لاستقبال شكاوى المواطنين، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك الفرق بين نظام الضمان الجديد والنظام السابق، وكيفية التعامل مع الفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، وهل لا زالت تستحق المعاش في النظام الجديد، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأهلية، وغيرها من الأمور الأخرى محل البحث والاستفسار.

ويجب التنوية إلى ما صرحت به وزارة الموارد البشرية بخصوص موعد انتقال مستحقي الضمان القديم إلى الضمان الاجتماعي المطور، وبذلك نكون قد استعرضنا معكم شروط الأهلية للضمان الاجتماعي المطور للعاطلين على رابط موقع منصة برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الجديد للضمان الاجتماعي، وموعد البت في طلبات التقديم، وكذلك رقم الهاتف المجاني الموحد للتواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك موعد فتح وغلق باب التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد لتحديث البيانات، ومتى يتوقف صرف معاش الدعم والحماية الاجتماعية، والحد الأدنى لمعاش الضمان 1444 وكيفية احتسابه.

ما الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي الجديد والنظام القديم؟

الفرق بين نظامي الضمام الاجتماعي الجديد والقديم، هو أن النظام الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال استهداف الأسر والعوائل والأفراد الأشد حاجة، وهم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك دون النظر إلى التصنيف القديم الذي يعتمد على للحالة الاجتماعية لأسر والأفراد، وبذلك ومن خلال نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور يمكن وصول دعم المعاش للمستحقين، وذلك لتحقيق الاستقلال المادي المستدام، وذلك بإضافة إلى تحولين العاطلين والباحثين عن فرص عمل من محتاجين إلى منتجين، حيث ستقوم الوزارة بالمتابعة والرقابة الدائمة والمستمرة لتحقيق الهدف المنشود من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

متى موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

يجب الإشارة إلى أنه قد تم صرف راتب الضمان الاجتماعي لعدة دفعات سابقة، وقد جاءت الدفعة الأولى لعدد يتجاوز 72 ألف مواطن تقدموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وجاءت الدفعة الثانية مقاربه لنفس عدد الدفعة الأولى، وتوالت بعدها الدفعات من مستفيدي الضمان المطور الجديد، وتقوم لجنة فحص ومراجعة الطلبات بالعمل على سرعة الانتهاء من عملها، وسوف يتم إرسال رسائل نصية على هواتف المستفيدين المقبولة أهليتهم، وذلك بنفس الألية التي أُتبعت في الدفعات السابقة.

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة التنمية البشرية السعودية قرارها بخصوص الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بخصوص المواطنين المستفيدين والمستحقين لدعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديد، وذلك وفق الجدول التالي:

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش وفق النظام المطور؟

ومن الجدير بالذكر أن برنامج ونظام الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية شهد تطورات خلال السنوات السابقة، إلا أن تلك التطورات والتحديثات السابقة كانت عاجزة عن حل بعض المشكلات، ولكن مع النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي تسم بالمرونة التي تعالج الإشكاليات السابقة، وذلك وفق ألية عادلة، وتعمل تلك الألية الجديد على استيعاب الاحتياجات الفعلية للأشد الأشد حاجة، حيث سيتم توزيع موارد الضمان الاجتماعي وخاصة أموال الزكاة وفق خطة انتقالية، يتم من خلال تلك الخطة لنقل المستفيدين من النظام القديم السابق إلى النظام المطور في حال استحقاقهم.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد ومتى يتوقف صرف معاش الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن الجهة المنوط بها استقبال الطلبات والتسجيل والتقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد هي منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة sbis.hrsd.gov.sa، هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لصرف معاش الضمان، كما بدأ المستحقين لصرف معاشات منظومة الضمان الاجتماعي الجديد في التسجيل والتقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث سيتم بعد بالبحث عن الحدود الدنيا من رواتب الضمان وموعد الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد ومواعيد استلام رسائل الصرف.

موعد فتح وغلق باب التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد لتحديث البيانات

بدأ التسجيل والتقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الجديد يوم السبت 15 ربيع ثاني، الموافق 20 نوفمبر 2021

يستمر التسجيل والتقديم مفتوح على رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” حيث تم مد فترة التسجيل لتكون بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 32 أكتوبر 2022، وذلك بدلا من يوم 23 مايو 2022.

موعد وشروط نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي الجديد لاستحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يجب على المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي القديم القيام بالتقديم والتسجيل على النظام الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يمكن للراغبين في التسجيل الجديد أيضا القيام بتسجيل بيناتهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد قيامهم باستيفاء الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة، بعدها يمكنهم مراجعة الأهلية للاستحقاق، وسيبدأ إعلان نتيجة الأهلية تدريجيا بدأ حتى صدور الدفعة الأخيرة من مستحقي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هذا ويمكن التقدم بالاعتراضات على نتائج الأهلية في مدة لا تتجاوز 60 يوم من إعلان نتائج الأهلية.

الحد الأدنى لمعاش الضمان 1443 وكيفية احتسابه

يتم تحديد معاش المستقل للفرد والأسرة وجمع جميع الدخل الشهري للجميع.

يقوم الفرد بخضم نصف قيمة الدخل 50%.

يتم إضافة ما تم خصمه من الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي باستثناء برامج ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل الإلكتروني في رابط الضمان الاجتماعي القديم وأيضا رابط الضمان المطور. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري. يقوم المستخدم بتحديث البيانات القديمة. كما يمكن استقبال طلبات جديدة مع قراءة شروط الاستحقاق والالتزام بها.

رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي وطرق التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رقم هاتف مجاني مختصر لسهولة التواصل بين المواطنين من مستفيدي الدعم والحماية الاجتماعية، وبذلك أصبح التواصل مسور عبر رقم الهاتف الموحد المجاني للضمات الاجتماعي، ويمكن من خلال هذا الرقم الاستفسار وتقديم الشكاوى، والاستفسار عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، كما أتاحت الوزارة كافة الطرق الخاصة بالتواصل مع منصة الضمام الاجتماعي للدعم والحماية الاجتماعي.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة متابعة طلب التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي “تسجيل مستخدم جديد”

الضمان الاجتماعي الجديد نظام الدعم والحماية الاجتماعية وشروط الاستحقاق

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور هو في الأساس نظام العوائل والأسر والأفراد الأشد حاجة، وذلك ليكونوا محل اهتمام كامل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ليكونوا الفئة الأولى بالرعاية لصرف الدعم المادي الذي يوفر لهم حياة كريمة، واستقلال مادي مستدام يساعد على استقرار تلك الأسر والأفراد.

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد عبر “نفاذ”

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد المطور وذلك من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم عن طريق منصة النفاذ الموحد، وذلك حتى يتمكن مستحقي الضمان من صرف استحقاقاتهم بدون تأخير أو عوائق.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن خدمة تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي ومستحقي صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك حتى تكتمل الاستفادة من خدمات الوزارة سواء في التأهيل والتدريب أو التوظيف، هذا وتوفر الوزارة تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة في التواصل المستفيدين و الوزارة، وذلك عن طريق طرق حديثة وتقنيات يسهل التعامل معها، مما يُتيح جودة الخدمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية لعملائها، لذلك يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي الجيد المطور القيام بتحديث بياناتهم إلكترونياـ وذلك دون الحاجة لزيارة مكاتب الضمان الاجتماعي:

طريقة تعديل وإضافة بيانات في طلب الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

وزارة الموارد البشرية وجهود الحكومة السعودية لدعم الفئات الأشد حاجة

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والحماية الاجتماعية تسعى إلى تحسين الحالة المعيشية للأسر والأفراد الأشد حاجة، وكذلك العاطلين والباحثين عن فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، حيث يمكن لهؤلاء تسجيل طلبات الحصول على دعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رابط التقديم والتسجيل على برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الجديد توفير قرص التأهيل والتدريب، وذلك بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والجهاد الأخرى ذات الصلة، وذلك من أجل تقديم الخدمات للعاطلين والباحثين عن عمل، بعد تأهليهم وتدريبهم التدريب المناسب، هذا وتقدم وزارة الموارد البشرية دعمها في حالات الكوارث والأزمات لمساعدة المحتاجين والمستحقين لتلك المساعدات.

كما يسعدنا تلقي استفساراتكم وتساؤلاتك في حالة وجدتم صعوبة فيما يخص الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سواء في طريقة التسجيل أو تعديل الطلب الذي قمتم بتسجيله، أو أخر الأخبار المستجدات المتعلقة بالضمان المطور، وذلك من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.