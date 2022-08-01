نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التسجيل وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عليها على مؤشرات البحث بشكل ملحوظ جدًا خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لذلك بدء الجميع بالبحث عن طريقة التسجيل وشروطه، كما أن الوزارة أكدت على أنه لا تغيير في معاش الضمان الاجتماعي و سيظل كما هو يصرف في المعاد المحدد له كما حددت مده فترة التسجيل وموعد الانتهاء وسنخبركم بهذا بالتفصيل.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

خلال عدة أيام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهذا لجميع مستفيد الضمان الاجتماعي، كما حددت أن التسجيل سيظل متاح حتى يوم 4 من ربيع الآخر 1444ھ الموافق، كما وضحت وأكدت الوزارة على أن معاش الضمان الاجتماعي سيظل يتم صرف لمستحقيه في الميعاد المحدد دون تغيير.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي يتم قبول التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لابد أن يتوفر بعض الشروط وتتمثل في الآتي:

أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية يشكل دائم.

ألا يزيد دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي للأسرة، ويشترط ألا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم أصول ذات قيمة أو أموال.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

التسجيل إلكتروني عبر بوابة الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

من أهم الخدمات وبرامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الضمان الاجتماعي المطور، فمن خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يحصل المستحقين على دعم مادي بشكل شهري يساعدهم في أعباء الحياة و رفع مستوي المعيشة، ولذلك وضعت بعض الشروط لقبول التسجيل وقد عرضنا لكم الشروط، وخطوات التسجيل هي:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بالدخول إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

بعد ذلك سيتطلب منك إدخال البيانات من (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، محل الإقامة).

لابد من التأكد من صحة البيانات.

ثم قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك أسفل الشاشة.

النقر على تحقق.

سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق لاستكمال تسجيل الدخول.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

شروط معاش الضمان الاجتماعي للعسكريين

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لقبول صرف معاش الضمان للعسكريين، الشروط هي:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم يزيد عن 60 عام.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك.

ألا يكون لدية سجل تجاري خاص به.

تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي إلكترونياً.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

ازداد البحث كثيرًا عن الضمان الاجتماعي المطور منذ أن أعلن صدر قرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال سعودي تصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور و حساب المواطن، كما خصص مبلغ من المال يتم صرفه مره واحده لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وهذا لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته المملكة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور للعسكريين 1443

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور للعسكريين، الأوراق هي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

تقديم صورة من سجل العائلة.

وثيقة تحويل البنكي للراتب الشهري الثابت للمتقدم العسكري.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

كما يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور والكشف عن حاله استحقاق الدعم بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار الاستعلام عن حال الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالنقر على تحقق، انتظر قليلاً وسيتم الكشف عن بيانات الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط لقبول المرأة المتزوجة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن تكون الزوجة والزوج سعودي الجنسية.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور.

عدم أمتلاك المتقدمة سجل تجاري.

ألا يزيد عمر المرأة المطلقة عن 65 عام.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للموظف

أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعرض تحسين الوضع المادي للمواطنين وسد العجز المادي التي يعاني منه البعض دون النظر إلى الحالة الاجتماعية للأسرة، لذلك يمكن للموظف التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ولكن بشرط ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن الحد الأقصى التي وضعه البرنامج.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي للموظف

لكي يتم قبول طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور لابد من توافر بعض الشروط وهي:

أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

مقيم في المملكة بصفة دائمة.

ألا يزيد دخل الموظف عن 550 للفرد، والأسرة 1100 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك أيضا ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

تقديم المستندات المطلوبة للتقديم.

أن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستحقاق المطلقة الدعم، الشروط هي:

أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية.

مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا تكون المرأة المطلقة تعمل في أي جهة من الجهات الحكومية و الخاصة.

عدم وجود للمطلقة مصدر دخل ثابت.

أن تكون المتقدمة مقيمة بمفردها في السعودية.

امتلاك المتقدمة حساب بنكي جاري.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

كما لابد من تحديث البيانات بشكل دائم لكى لا يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة التحديث هي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي.

ثم قم بتسجيل الدخول، كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالدخول إلى إدارة حسابك.

ثم النقر على تعديل البيانات.

قم بتحديث البيانات بشكل الصحيح والتأكد من صحة البيانات.

ثم النقر على تعديل ثم حفظ.

أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه وهي:

التأكد من عدم صحة البيانات التي تم إدخالها في التسجيل.

عدم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور بشكل دائم.

عدم توافر الشروط التي حددتها الوزارة لمستحقي الدعم في المتقدم.

التأكد من وجود فرصة عمل مناسبة تساعد المتقدم على تحسين الوضع المادي ورفضه دون سبب.

إرسال طلب بإيقاف صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

يشترط أن يكون المتقاعد من أصل سعودي.

لابد من إقامة المتقدم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يشترط ألا يزيد قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور المعاش التي تقضية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، والتسجيل إلكتروني.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للعاطلين عن العمل بالتقديم في الضمان الاجتماعي المطور ولكن بشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إقامة المواطن في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 36 عام.

يشترط تقدم إثبات صحي يؤكد عدم قدرة المتقدم على العمل.

ألا يكون مسجل في مؤسسة التأمينات.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي

من الخطوات الهامة في التسجيل في الضمان الاجتماعي هو رفع المستندات والأوراق، وهذا لكي يتم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، والأوراق المطلوبة هي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية.

رفع كل ما يثبت قيمة الدخل الشهري للأسرة من مفردات المرتب.

السجل العائلي.

للمرأة الأرملة تقديم شهادة وفاة الزوج، وللمطلقة التي تعول ورق الإعالة.

شروط الضمان الاجتماعي للمرأة الأرملة

يحق للمرأة الأرملة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على دعم الضمان, ولكن قبل التقديم لابد من مراجعة الشروط وهي:

أن تكون المرأة الأرملة سعودية الجنسية.

ألا يزيد راتب التقاعد عن الحد الأقصى للحصول على معاش الضمان.

أن يكون الزوج المتوفى سعودي الجنسية.

لافه المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت الاستقلالية.

طريقة تغيير رقم الجوال على حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن على الحرص على تحديث البيانات بشكل دائم، يمكن تغيير رقم الجوال بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بالدخول إلى الصفحة الشخصية لحسابك على حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على تغيير رقم الجوال.

قم بإدخال رقم الجوال الجديد.

ثم الضغط على حفظ.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للأعزاب

لكي يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للشاب الأعزب لابد من تطابق بعض الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أصل سعودي.

مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون سبب الامتناع عن العمل سبب قهري مثل المرض او العجز.

ألا يكون المتقدم مسجل في إحدى التأمينات الاجتماعية الأخرى.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

ألا يزيد قيمة الدخل الشهري للشاب الأعزب قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

يتم تحديد قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستفيدين باختلاف عدد أفراد الأسرة، وتكون على النحو التالي:

يصرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للفرد 1000 ريال سعودي.

أما الفردين يتم صرف دعم يبلغ 2750 ريال.

يصرف دعم للأسرة المكونة من 3 أفراد على 3140 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على راتب ضمان الإجتماعي يبلغ 3710.

الأسرة المكونة من 5 أفراد تحصل على 4280 ريال.

كيفية تقديم طلب اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يحق للمتقدم على الضمان الاجتماعي المطور تقديم طلب اعتراض خلال 90 يوم من موعد صرف الدفعة، طريقة التقديم هي: