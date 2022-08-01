سلم رواتب المعلمين 1444 قيمة راتب المعلم الممارس بالسعودية التعليم السعودي “توضح”

سلم رواتب المعلمين 1444 التي يتساءل الكثير من الأشخاص عنها، للتعرف عن رواتب المعلمين بالسعودية، حيث يبلغ دور المعلم في المملكة العربية السعودية تقديرا بالغًا، واهتمام كبير من قبل وزارة التعليم السعودية، ولذلك تقوم وزارة التعليم برفع رواتب المعلمين من وقت لآخر حسب سنوات الخبرة، والدرجة التي يتمتع بها المعلم من العلم، وغيرها من الأمور الأخرى، ولقد قامت الوزارة بعدة تعديلات لرواتب المعلمين، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم القيم لهذه الرواتب.

سلم رواتب المعلمين

ويبحث الكثير من المعلمين عن سلم رواتب المعلمين، وعن قيمة راتب المعلم الممارس بالمملكة العربية السعودية والذي يتصدر البحث عنه مواقع الانترنت، ولذلك سوف نوضح لكم قيمة رواتب المعلم الممارس موضحة كالتالي:

تبلغ قيمة راتب المعلم الممارس بالسعودية من الدرجة الأولي مقدار 7571 ريال سعودي.

بينما يصل الراتب إلى مقدار 8070 ريال سعودي، وذلك للمعلم الممارس من الدرجة الثانية.

يصل الراتب إلى 8570 ريال سعودي إلى المعلم الممارس الذي يبلغ الدرجة الثالثة.

بينما المعلم من الدرجة الرابعة راتبه إلى قيمة 9000 ريال سعودي.

أما عن المعلم الممارس من الدرجة الخامسة فيصل راتبه إلى قيمة 9570 ريال سعودي.

تقدر قيمة الحافز السنوي الذي يضاف للجميع المعلمين بمقدار 500 ريال سعودي بمختلف الدرجات والخبرة.

مواعيد صرف الرواتب الشهرية للمعلمين

يظل البحث قائمًا عن سلم رواتب المعلمين، وعن مواعيد صرف الرواتب لشهر يوليو لعام 2022، ولقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الرواتب لشهر يوليو موضحة كالتالي: