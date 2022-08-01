نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور الأهلية في الضمان المطور بعد قبول الاعتراض المقدم من المستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين عن متى يتم صدور الأهلية في الضمان لبمطور بعد قبُول طلب الاعتراض المقدم من المستفيد حيث يتعرض بعض المستفيدين لفقد الأهلية أو إيقافها نتيجة لبعض الأسباب فيقوم المستفيد بتقديم طلب اعتراض يتم دراسته والموافقة عليه أو رفضه وقد يفقد المستفيد الأهلية نتيجة لعدم استيفاء الشروط أو ثبوت عدم صحة البيانات وغيرها من الأسباب ومن خلال التالي نوضح لكم بعض المعلومات الهامة عن الضمان المطور وذلك عبر موقع ثقفني.

صدور الأهلية الضمان المطور بعد قُبول الاعتراض المقدم من المستفيد

يتم صدور الأهلية في الضمان المطور في حالة قبُول طلب الاعتراض من المستفيد بعد دراسته ففي هذه الحالة يصبح المستفيد مؤهل حينها يكون المستفيد مؤهل ويحصل على الدفعة القادمة بعد قَبُول الاعتراض ويتم تعويضه عن كل الدفعات التي يستحقها منذ الدفعة محل الاعتراض المقبول.

طريقة إضافة تابع جديد في الضمان الجديد وإسناده للمنزل

نقوم هنا بالرد على تساؤلاتكم عن كيف أضيف تابع في الضمان المطور حيث العديد عن طريقة إضافة التابعين ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية بواسطة الرابط الرسمي. النقر على تسجيل دخول وتدوين البيانات المطلوبة للدخول في موضعها. الدخول إلى التابعين بالملف الموحد. الضغط على إضافة تابع. تحديد إذا كان قريب أو موصى عليه أو شريك. لابد من تحديد النوع بدقة وإذا كان قريب. يجب تحديد صلة القرابة. تعبئة بيانات التابع بدقة من الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهَوية وغيرها. يتم التحقق من صحة البيانات من قبل النظام. بعد التحقق من صحتها يتم إضافة التابع في قائمة المستفيد. في حالة وجود تابع أخر يتم إضافته بنفس الطريقة.

أما في حالة كان التابع موصى علي فيمكن إضافته تحت رعاية المستفيد ويشترط أن يكون الفئات المستهدفة ويتم إضافته عن طريق الخطوات التالية:

تدوين كافة بياناته مثل رَقم الهَوية وتاريخ الميلاد. اختيار نوع الصك وتاريخ انتهاءه ورقمه. تدوين رَقم الجوال. إرفاق الوثيقة عن طريق النقر على تحميل وثيقة. سيتم التأكد من صحة الوكالة الشرعية. بعد تأكد النظام من صحة الوكالة يتم إضافته ضمن التابعين.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم موعد صدور الأهلية في الضمان المطور بعد قبُول طلب الاعتراض المقدم من المستفيد وكذلك وضحنا طريقة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور