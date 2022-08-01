كيف اطلع تعريف بالراتب من اعتماد؟ هذا السؤال نجيب عليكم به من خلال سطور المقال؛ إذ أنه أصبح من السهل التعرف على مفردات الراتب بعد إصدار الحكومة بالمملكة السعودية هذه المنصة؛ وذلك في حالة العمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي حتى يتحقق لك المزيد من الشفافية، لذلك عليك متابعتنا للتعرف على الإجابة.

كيف اطلع تعريف بالراتب من اعتماد؟

تعد منصة اعتماد هي المنصة الأولى التي خصصتها المملكة السعودية للتعرف على كل ما يخص الرواتب للقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة، كما يمكن التعرف من خلالها عن موعد إصدار المعاشات، لذا فإن الحل الوحيد هو المنصة اعتماد، ويمكنك الحصول على ما تريد من خلال الطريقة التالية:

اذهب إلى المنصة اعتماد.

قم بعمل حساب جديد على المنصة من أجل تسجيل الدخول.

اكتب البيانات المطلوبة عنك بكل دقة وشفافية.

عند وصول الرسالة الخاصة بالمنصة اعتماد عبر بريدك الإلكتروني قم بكتابة الرقم الموجود بها في مكانه المناسب.

ارفع كل الأوراق التي يطلبها منك الموقع.

عليك التوجه إلى الغرفة التجارية التابع لها من أجل توثيق الأوراق.

فعل حسابك برفع نموذج التفويض.

اختار خدمات الأفراد.

استعلم عن مفردات الراتب.

اكتب بياناتك لتظهر على شاشة الكمبيوتر البيانات المتاحة.

أهداف منصة اعتماد

منصة اعتماد مخصصة من أجل خدمة الشعب السعودي، وإليك أهم أهداف المنصة اعتماد فيما يلي:

أن تزيد الشفافية بين المنافذ الحكومية المختلفة أثناء المنافسات.

زيادة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الدور المحلي.

زيادة قوة الإنفاق من المؤسسات الحكومية.

تسهيل كافة الإجراءات اللازمة والتي يحتاجها المواطن السعودي.

الإنجاز في التعامل بدل التوجه إلى المصالح الحكومية المتخصصة.

هذا وقد وفرت المنصة اعتماد المنافسات بين القطاعات التي استفادت من المنصة؛ لذلك تحاول وزارة المالية في توعية الأشخاص والشركات في التسجيل الفوري على المنصة للاستفادة منها.

في نهاية المقال فقد أوضحنا لكم كيف اطلع تعريف بالراتب من اعتماد؟ كما عرضنا عليكم أهم أهداف المنصة اعتماد، ووجب علينا أن ننبهكم بأن هذا المنصة ستوفر لكم الكثير من التعاملات السهلة، وأيضًا توفير الوقت عليكم.