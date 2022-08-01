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عمر شويل - جدة هل نزلت اهلية حساب المواطن في حسابي البنكي سؤال يبحث عنه كافة المسجلين بالبرنامج بعد فتح باب التسجيل من جديد وأيضا المسجلين من قبل، وذلك بعد أن يتم تحديث البيانات شهريا والتعرف على أهليتهم في الموعد المقرر للقبول شهريا، ويبحث كذلك المواطنين عن طرق التسجيل وكيفية حساب الراتب الشهري للفرد والاسرة والمستقلين بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين زيادة المبالغ المقررة للفرد والاسرة بالمنظومة الجديدة.

كم يأخذ كل فرد في حساب المواطن

يكون الحساب النقدي بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يجب أن يتم التسجيل لرب الاسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يقوم البرنامج باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

يتم الحساب للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

أما إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

يمكن الدخول على الحاسبة التقديرية بشكل أتوماتيكي ببرنامج حساب المواطن.

[هل نزلت اهلية حساب المواطن] رابط my.gov.sa الاستعلام عن حالة الطلب Ca.Gov.SA موعد الاعتراضات

يتم الإعلان عن الأهلية حسب النظام القديم في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وقد تم فتح باب التسجيل بالبرنامج من جديد وتم وضع نفس الأسس والقواعد القديمة، ويتم الإعلان عن المواعيد المقررة للمواطنين كالتالي:

موعد الإعلان عن أهلية التسجيلات الجديدة وأهلية الذين قاموا بتحديث بياناتهم: 1 أغسطس.

يتم الإعلان عن موعد تقديم الاعتراضات على الأهلية: 3 أغسطس 2022.

يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن نتائج الاعتراضات قبل العاشر من أغسطس.

يتم تسلم راتب المواطن للشهر الجديد للجميع في نفس الموعد: 10 أغسطس 2022.

ما هو رقم حساب المواطن الموحد المجاني

استحقاق شهر أغسطس يتم فقط للذين قاموا بالتسجيل من السادس وحتى السادس عشر من يوليو 2022، بينما يتم تسلم راتب سبتمبر للذين قاموا بالتسجيل بعد يوم 16 يوليو، حيث يتم مراجعة طلباتهم بشكل منفصل والإعلان عنها في بداية سبتمبر 2022.

يتم الرد على الاستفسار عن الطلبات والأهليات من الأحد إلى الخميس على رقم 19912، كما يتم استخدام خدمة صوتك مسموع للرد الفوري على الاسئلة عبر الهاتف النقال وجهاز الرد الآلي.

[هل نزلت اهلية حساب المواطن] خطوات الاستعلام عن القبول بالمنصة الموحدة وحسابي Ca.Gov.SA وموعد الاعتراضات

يترقب الجميع نزول أهلية حساب المواطن في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن قبول الأهليات على أن يتم فتح باب الاعتراضات بعد ذلك.

هل نزلت اهلية حساب المواطن وكيفية الاعتراض

يقوم بالدخول على رابط تسجيل حساب المواطن. أو يتم التسجيل عبر المنصة الوطنية الموحدة الخاصة بحساب المواطن. يبدأ المواطن بتسجيل الدخول على صفحته الخاصة على الحساب. يتم تسجيل الدخول بالرقم السري والبيانات الشخصية. يبدأ بالاستعلام عن الأهلية.

عرض نتائج القبول اليوم

[هل نزلت اهلية حساب المواطن] رابط my.gov.sa الاستعلام عن حالة الطلب Ca.Gov.SA موعد الاعتراضات من الأسئلة الشائعة لدى المواطن اليوم، حيث يتم الإعلان عن أهلية البرنامج للجميع، مع توحيد موعد الإعلان صباح الاثنين، على أن يتم فتح باب تقديم الاعتراض على عدم الأهلية، ويتم الاستعلام عن طلب من خلال رابط الاستعلام عن طلب حساب المواطن أو كذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للمواطن.