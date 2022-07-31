نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تظهر عدد احتياج الوظائف التعليمية 1444 من الرجال والنساء لشغل الوظائف التعليمية والإدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام اليوم عدد كبير من معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بالتقديم على الوظائف التعليمية التي تقدر بحوالي 11547 وظيفة للرجال والنساء، ولم يتم نشر عدد الإحتياج والإدارات التعليمية إلا بعد فتح باب التقديم خلال اليوم، لذلك سنحرص الآن على جعلك تتعرف على التخصصات المطلوبة لكلاً من الرجال والنساء داخل هذه الوظائف.

الوظائف التعليمية 1444

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بالإعلان عن وجود الكثير من الأماكن الشاغرة في المدارس وقدر عددها بحوالي 11547 وظيفة، وهذا لأن وزارة التعليم كانت حريصة على تنشيط الكوادر البشرية، للارتقاء بالعملية التعليمية التي تلقي بأهداف المملكة ورؤيتها لعام 2030، لذلك عملت على طلب التخصصات والأعداد المطلوبة خلال الفقرة التالية.

عدد احتياج الوظائف التعليمية من النساء

تعرف الآن على ما تحتاجه هذه الوظائف التعليمية لكي تقوم النساء بالعمل بها كمعلم ممارس أو إداري، وإليك الآن العدد المطلوب:

مادة الفيزياء العدد المطلوب 1581 معلمة.

لغة إنجليزية العدد المطلوب 2200 معلمة.

مهارات رقمية العدد المطلوب منها 404 معلمة.

مادة الرياضيات العدد المطلوب منها 2000 معلمة.

مادة الأحياء المطلوب منها 2209 معلمة.

الكيمياء العدد المطلوب منها 1599 معلمة.

أما للإدارة العدد المطلوب هو 123 إدارية.

عدد احتياج الوظائف التعليمية من الرجال

أما الرجال الذين سيقع عليهم الاختيار للعمل داخل مدارس المملكة تحت مسمى معلم ممارس، عدد الاحتياج إليهم في التخصصات المطلوبة هي:

عدد المعلمين المطلوبين في مادة الفيزياء 977 معلم.

أما عدد المعلمين المطلوبين في المعارات الرقمية تحتاج إلى 900 معلم.

مادة اللغة الإنجليزية مطلوب عدد 1050 معلم.

أما مادة الرياضيات فتحتاج إلى 1602 معلم.

مادة الأحياء عدد المعلمين المطلوبين فيها 108 معلم.

أما عن مادة الكيمياء فتحتاج إلى 532 معلم.

لشغل الوظائف الإدارية في المدارس فتحتاج إلى 124 وظيفة.

من الجدير بالذكر أن موعد فتح باب التقديم للوظائف التعليمية كان اليوم، وسينتهي يوم الأحد الموافق 9/1/1444هـ وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية حسب توفر الشروط والبيانات المطلوبة للمعلمين والإداريين خلال يوم 15/1/1444هـ، لذلك يجب أن تقوم بانتهاز هذه الفرصة لتحصل على مثل هذه الوظيفة التربوية أو الإدارية المميزة، وبالتوفيق لجميع المتقدمين داخل هذه الوظائف الجديدة.