موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 أغسطس 2022 بالشروط والتغيرات

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 أغسطس 2022، التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن الغالي من أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة، حيث من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة ترفع نتائج الأهلية للشهر الجاري أغسطس 2022 والمخصص لدعم الدفعة الجديدة رقم 57، وذلك علي الصفحة الإلكترونية لموقع حساب المواطن سواء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa، في هذا التقرير سنوضح إليكم الموعد الجديد لصرف الدفعة 57 من برنامج الدعم حساب المواطن كما نقدم إليكم أيضا الشروط التي تني عليها تسجيل المستفيدين من الدعم حساب المواطن وكذلك ألية الاستعلام.

بدأت الدفعة السابقة من برنامج حساب المواطن التعديلات الجديدة في معايير الصرف والزيادة وأعاده فتح التسجيل في حساب المواطن الجديدة والتي ظلت مغلقة اكثر من عامين ونصف تقريبا، حيث ضمت التعديلات تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال سعودي كدعم أضافي للمستفيدين، فضلا عن ذلك تجهيز مبلغ يقدر 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 أغسطس 2022



حدد القائمون علي صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن توقيت صرف الدفعة الجديدة يوم 12 محرم 1444 والذي يوافق 10 أغسطس 2022 موعدا لصرف الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن، وعلي المستفيدين مراجعة خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية والذي أوضحناه في الفقرة التالية.

ألية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 57

صدرت نتائج أهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، والتي تحديد صرفها يوم 12 محرم المقبل، لذا يجب على كافة المستفيدين الدخول على رابط موقع حساب المواطن والدخول على نتائج الأهلية، كما يتطلب من كل مستفيد من دعم برنامج حساب المواطن أن يقوم باتباع بعض الخطوات والنقاط البسيطة كي يتمكن من التعرف علي نتائج الأهلية كالتالي:

الدخول إلي رابط برنامج حساب المواطن .

. إضافة بيانات اسم الدخول وكلمة المرور.

تسجيل الرمز البشري.

الضغط علي نتائج الأهلية.

كتابة رقم الهوية.

انقر علي استعلام.

يذكر أن مقدار الدعم الذي ضخه برنامج حساب المواطن في الدفعات السابقة تجاوز 1.9 مليار ريال سعودي، أما عن إجمالي المستفيدين حتي الآن فوصل إلي 10.5 مليون.

شروط دعم حساب المواطن

كي تستفيد من برنامج الدعم الأول حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عليك أن تحمل الشروط التي نص عليها القانون السعودي والمخصص للمستفيد من الدعم ابرز هذه الشروط التالي:

امتلاك جنسية سعودية.

مقيم اقامة دائمة في السعودية.

غير متواجد في السجون أو دار الإيواء.

من الفئات الأقل دخلا.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

الأسر السعودية والسعودي الغير متزوج.

المستقلين في مسكن خاص وينطبق عليهم الشروط.

الحاملين لبطاقات التنقل.

زوجة المواطن السعودي.

الأرامل والمطلقات.

المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

أبناء السيدات السعوديات.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح موضوعنا عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 أغسطس 2022 والشروط والتغيرات الجديدة.

