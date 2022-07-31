شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات 1444 وطريقة التسجيل في 3 نقاط

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات وطريقة التسجيل، حيث حرصت الحكومة السعودية على تعديلات في الضمان الاجتماعي، حيث أن من أولويات البرنامج الاهتمام بأحوال المواطنين والسعي وراء مصالحهم والنهوض بحالتهم إلى الأفضل، وفى محاولة توصيل المساعدات للمحتاجين، تعمل الحكومة ذلك في بحث أحوال المواطنين باستمرار وأيضا إيقاف الدعم عن غير المحتاجين لضمان تكثيف المساعدات للمستحقين، كذلك بالنسبة للمرأة تهتم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لها وذلك بعد الطلاق لضمان مستوى حياة كريمة لها.

في سياق الاهتمام بإجراء التعديلات والتطوير قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتعديل على القانون الضمان الاجتماعي، وكانت كالاتي (التعديلات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات)، حيث يقف دعم المطلقات عن الحصول على مبلغ الضمان وذلك إذا كانت تعيش مع أسرتها.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور للمطلقات

في ظل حرص الدولة و الحكومة والاهتمام بشأن المرأة السعودية وخاصة المطلقة، قد حددت وزارة الموارد البشرية أليات والمعايير الخاصة باستحقاق الدعم المالي، وهى كالاتي:

أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية.

ملحوظة: بشرط أن لا تكون لديها أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة و والدهم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن تكون مقيمة بمفردها بدون أسرة.

يجب أن لا يكون لديها راتب أو معاش أو مصدر للدخل من جهة أخرى حتى تتمكن من الحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي .

من . أن يكون لها حساب بنكى تسطيع من خلاله الحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي وذلك في حالة قبولها.

يجب أن لا تكون تعمل بجهة عمل.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور للمرأة المطلقة

للحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة التنمية البشرية للمرأة المطلقة، يجب اتباع الخطوات الأتية :

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالضمان الأجتماعى الجديد المطور. الدخول على خدمة الضمان الاجتماعي الجديد. النقر على تسجيل. يتم مليء جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح. النقر على إرسال. يتم بعد ذلك النظر في حالة المطلقة ومراجعة صحة البيانات المرسلة، للتأكد من استحقاق الحالة للدعم المالي.

كما يمكنكم من خلال الرابط التالي التعرف على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن القيمة الشهرية التي يتحصل عليها من الضمان الاجتماعي والتي تمت كالتالي:

يصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1000 ريال سعودي شهري للفرد الواحد.

1000 ريال سعودي شهري للفرد الواحد. يتم صرف مبلغ 1258 ريال سعودي للأسرة المكونة من عدد 2.

يصرف مبلغ 1570 ريال سعودي لكل أسرة مكونة من 3 أشخاص.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة كبيرة من الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي للمتزوجة من سعودي أو من جنسية اخري، تتضمن هذه الشروط التالي:

يجب أن تكون المرأة تحمل جنسية سعودية.

أن تكون مقيمة إقامة دائمة.

تسليم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

أن تكون المرأة المستفيدة مهجورة من أكثر من ٣ شهور.

يجب أن يكون عمرها اكبر من ٣٥ عام.

لا تمتلك عمالة مهنية ولا سجل تجاري لا رخص تجارية.

طريقة تقديم اعتراض علي الضمان الاجتماعي 1444

يتمكن المستفيد من تقديم طلبات اعتراض علي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال عدة معايير هامة تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية .

. النقر فوق أيقونة تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة (رقم الهوية، كلمة السر، رمز التحقق، الضغط علي أيقونة التسجيل).

تجد حالة الأهلية التابعة للشخص المتقدم.

يتطلب منك أرفاق بعض المستندات.

قدمنا لكم رابط وشروط الضمان الاجتماعى الجديد المطور للمطلقات وطريقة التسجيل في 3 خطوات.