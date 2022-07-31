هل ينزل دعم إضافي في العام الجديد 1444 hrsd.gov.sa متى صرف بدل غلاء معيشة وعلاوة سنوية

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عمر شويل - جدة هل ينزل دعم إضافي في العام الجديد 1444 hrsd.gov.sa في صورة بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية حيث سنستعرض معكم جديد الأخبار والمستجدات حول معونة دعم مواجهة التضخم التي يترقبها مستفيدي الضمان الاجتماعي، خاصة بعد صدور المكرمة الملكية التي صدرت بتوجيهات خادم الحرمين قبل عيد الأضحى المبارك، وسنستعرض معكم جديد الأخبار والمستجدات حول حقيقة موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة للعام الجديد 1444، وإعادة العمل بالعلاوة السنوية المُلغاة بالأمر الملكي، هي من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل قطاع عريض من مواطني المملكة، خاصة في ظل ما يعانيه مواطني المملكة من غلاء كُلفة المعيشة، فهل يعود بدل غلاء المعيشة من جديد بعد إلغاءه عقب تحسن الظروف الاقتصادية للمملكة خلال الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا.

هل ينزل دعم إضافي في العام الجديد 1444 متى صرف بدل غلاء معيشة وعلاوة سنوية

وتجدر الإشارة إلى أنه ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية لدى قطاعات عريضة من الأسر السعودية، وذلك نتيجة الأزمات التي تجتاح العالم من أزمات اقتصادية إلى سياسية إلى صراعات هنا وهناك، ونتج عن ذلك تعطل في سلاسل الأمداد خاصة للسلع الغذائية والأساسية، وكان من تبعات ذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع المنتجات والسلع، مما شكل عبء إضافي على مواطني المملكة، لذلك يأمل مواطني المملكة في إعادة صرف ونزول بدل غلاء المعيشة لمواجهة ظروف الحياة القاسية

هذا وقد تم صرف المكرمة الملكية منذ عدة أيام ويأمل مستفيدي الضمان صدور أمر ملكي بعودة صرف بدلات غلاء المعيشة لجميع شاغلي الوظائف الحكومية والقطاع العام والخاص، وإلزام أصحاب الأعمال الخاصة بصرف بدل لمواجهة غلاء المعيشة، حيث يتوقع الكثيرين استجابة أولي الأمر لهذا الرجاء بصرف هذا البدل خلال تلك الفترة الهامة، والذي سيكون له مرود إيجابي على حياة المواطنين ومعيشتهم.

دعم إضافي لمواجهة غلاء المعيشة “بدل -علاوة”

تقديم دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليار ريال سعودي.

تخصيص مبلغ وقدرة 408 مليون ريال يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

مساعدة مقطوعة تصرف لمرة واحدة بديل عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها منذ عدة سنوات، ويتم صرف تلك المساعدة في صورة معاش استثنائي إضافي، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

يتم تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ومن أكثر الفئات مناداة بصرف بدل غلاء المعيشة هم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث يترقب هؤلاء دعم إضافي يتمثل في صرف بدل ومقابل لغلاء معيشة المواطنين، وإعادة العمل بصرف العلاوة السنوية ، حيث هناك اتجاه بالفعل لصرف هذا البدل والعلاوة السنوية خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة مع تحسن ملحوظ للاقتصاد الكلي للمملكة نتيجة ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوياته على الإطلاق، ونتج عن ذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السعودي، والتي لم تنعكس على حياة المواطنين وظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

هل يتكرر الأمر الملكي لمواجهة أعباء المعيشة بدلات وعلاوات ومكافئات للعام الجديد

من الأسئلة الشائعة التي يتابع كل من الموظفين والمتقاعدين وأيضا مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور التعرف على موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443 بأمر ملكي “بدلات وعلاوات ومكافآت” يكون حسب الأوامر التي يتم إصدارها من الجهات العليا بالمملكة والتي تكون حسب الحالة الاقتصادية للبلاد من خلال دراسات ميدانية هامة.

موعد صرف إيداع بدل غلاء المعيشة للعام الحالي 1444 – 2022

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم دراسة أمر صرف بدل غلاء المعيشة بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة، وأثرها على الموازنة العامة للمملكة، سيتم عرض الأمر على الحكومة، والتي ستقوم بدورها بعرض الأمر على الديون الملكي، ليقوم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذ ما يلزم حيال هذا الأمر، وفي حال الموافقة سيتم صدور أمر ملكي بعودة صرف بدل علاء المعيشة.

ويجب أن ننوه إلى أن أخر مرة تم فيها إعادة صرف العلاوة السنوية، حيث كانت منذ عدة أعوام، وتحديداً في 15 أكتوبر العام 2018، بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز “خادم الحرمين الشريفين” حيث تم إعادة الصرف للعلاوة السنوية، وذلك بنفس القواعد والإجراءات التي كانت متبعة سابقاً، وفقا لقرارات اللجنة المالية المختصة برئاسة سمو ولي العهد “محمد بن سلمان”، حيث تن إعادة صرف العلاوة السنوية وجميع البدلات والمزايا المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام الحكومي.