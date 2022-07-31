نقدم لكم اليوم شرح بالصور لطريقة التقديم والتسجيل على رابط منصة الضمان المطور نفاذ وطريقة وخطوات تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطور الجديد لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين الراغبين في الحصول على راتب شهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الشروط الواجب توفرها والفئات المستحقة لصرف معاش الضمان، من الرجال والنساء وأرباب الأسر وكذلك الأفراد، وذلك بعد مواجهة صعوبات في الحياة والرغبة في استكمال النفقات الشهرية تحت رعاية مؤسسة اجتماعية ترعاها المملكة، ومن الهام انطباق شروط الاستحقاق لجميع الراغبين في الحصول على الدعم واتباع شروط التسجيل والآليات الخاصة به، وكذلك موعد نزول استلام راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa، وتاريخ الإعلان عن إيداع الراتب على بنك الراجحي.

طريقة التقديم وتسجيل دخول رابط منصة الضمان المطور sbis.hrsd للحماية الاجتماعية

هي خدمة تقوم وزارة الموارد البشرية بعد اندماجها مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأصبحت باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتقديمها للمواطن السعودي الذي يتم تصنيفه من الفئات التي تحتاج إلى الدعم، حيث يكون من اشتراطات الدعم أن يكون الدخل الشهري لأسرة لمستفيد أقل من الحد الآمن لتغطية نفقات الحياة، وذلك وفق الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان، حيث يتم تحديد معاش شهري يصرف حسب مواعيد محددة له ليستكمل مصاريفه الشهرية.

“شرح تفصيلي” طريقة تقديم وتسجيل دخول رابط منصة الضمان المطور

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خطوات وطريقة التسجيل وتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”. اختيار أيقونة تسجيل جديد. أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال. إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك. تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا. كتابة رمز التحقق. الموافقة على إقرار الشروط والأحكام. اضغط على أيقونة تسجيل. ستُفتح لك صفحة جديدة. قم بتسجيل الدخول مجدداً. أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”. أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل. ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها. قم بإدخال “الآيبان”. قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن. أضف بيانات الدخل الخاص بك. الضغط على حفظ البيانات. انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة. احفظ البيانات. اضغط على التالي. أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من معاش الضمان

يتم شمول الفئة الفقيرة من المجتمع، والذي لا تكفي نفقاتهم مدخلاتهم الشهرية، أو ذوي الدخل المتوسط والذين يستحقوا الزكاة من كبار السن أو النساء الذين ليس لهم معيل، وفئة المطلقات والأرامل المعيلات، والنساء المهجورات وذلك بالتسجيل عبر رابط الوزارة واتباع خطوات التسجيل على أن يتم متابعة الطلب الجديدة لحين التأكد من شمولهم ضمن رواتب ومعاش الشهر الجديد.

وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا الكرام من مواطني المملكة السعودية موعد صرف ونزول راتب الضمان لهذا الشهر على بنك الراجحي، وكذلك طريقة تقديم طلب والتسجيل لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من خلال شرح بالصور وبالخطوات التفصيلية، وهي مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة الرشية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من مواطني المملكة،والتي تقوم عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجهد وفير.