نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برامج الدعم الخاصة” للضمان الاجتماعي المطور نفاذ “تعبئة الملف الموحد” خانة الاعتراض على الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج الدعم الخاصة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ وفتح خانة الاعتراض على رفض الأهلية أما عن برامج الدعم الخاصة فهي أيقونة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يمكن من خلالها الإطلاع على تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه على منصة الضمان الاجتماعي المطور، وهل كان تسجيل الطلب صحيح أما لا، وكذلك الاستعلام ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد،وذلك حسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ردها على استفسار أحد السائلين.

“برامج الدعم الخاصة” للضمان الاجتماعي المطور نفاذ “تعبئة الملف الموحد” خانة الاعتراض على الأهلية

هذا وقد تلقى حساب العناية بالعملاء على الصفحة الرسمية للضمان على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” استفسار من مواطنة سعودية تسأل من خلال رسالة مضمونها “أنها قد قامت بتقديم طلب وتسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأنها لا تعرف هل تم تقديم الطلب الخاص بها بطريقة صحيحة أما لا، وأنها حين تتصفح طلبها يظهر لها برامج عديدة وأنها قدمت عليهم جميعاً”.

وجاء رد حساب العناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالتالي: “يمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بطلبك من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة”، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور”.

لذلك يجب على من يرغب في تقديم طلب استحقاق الضمان الاجتماعي المطور أن يطلع أولا على دليل المستخدم لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يكون على دراية كافية بطريقة التقديم للمستخدم الجديد، ويجب عليك قبل التقديم أن يكون جاهز معك ما يلي:

رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

تاريخ ميلادك.

رقم هاتفك الجوال.

وبعد قيامك بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بتلك البيانات، سيتم التحقق منها ومطابقتها على قاعدة البيانات الحكومية فور إتمام التقديم والتسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق الخاص بك في رسالة إلى رقم الهاتف الجوال الذي أدخلته.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2022 محرم 1444

تححد موعد صروف ونزول أيداع راتب الضمان الاجتماعي، فقد تقرر أن يتم صرف ونزول إيداع راتب الضمان يوم الأحد 31 يوليو، الموافق الثاني من شهر المًحرم 1444.

خطوات تقديم طلب استحقاق على منصة الضمان المطور الجديد

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور “.

“. اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

تعبئة الملف الموحد على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

عليك بعد ذلك عليك إدخال رمز التحقق لتتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية وكلمة المرور، والصور التالية توضح وتُين طريقة تقديم الطلب على برنامج ونظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021.

شرح بالصور لطريقة التقديم والتسجيل على رابط منصة الضمان المطور

فتح خانة الاعتراض على الأهلية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة

بذلك نكون قد شرحنا بالفيديو والصور والخطوات طريقة التسجيل الصحيحة على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سواء على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وطريقة تعبئة الملق الموحد، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنتواصل معكم بالإجابة على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم بكل جديد من المصادر الرسمية؟