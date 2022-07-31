متى موعد توقيت نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر مُحرم 1444 وشروط الأهلية الضمانية

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عمر شويل - جدة متى موعد توقيت نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر بمصرف الراجحي وهو الموعد الذي حددته سلفا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اما عن راتب الضمان المطور الجديد، فحسب ما صرح به مصدر مسؤول، حيث صرح بأن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز البت في جميع الطلبات، وأضاف المصدر بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية على دفعات كما هو مقرر سابقا، وسيتم إرسال رسائل نصية لمقدمي طلبات استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذين قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أما عن ألية صرف راتب الضمان المطور، فذلك حسب النظام الذي يتبعة كل بنك.

متى موعد توقيت نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر مُحرم 1444 وشروط الأهلية

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 31 يوليو 2022، وهو الموافق أول اليوم الثاني من شهر المحرم 1443، أما عن نزول وإيداع الدفعة الجديدة للضمان المطور فقد تقرر إيداع الراتب فور الانتهاء من التحقق لاستحاق أهلية الضمان الاجتماعي للمستفدين الجُدد الذين قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق لذي كان مُقررفي شهر مايو 2022، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

هذا وقد أتاح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلك الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان، حيث تعتبر الوزارة منوط بها تقديم خدمتها ومظلتها الاجتماعية للمستحقين والمستفيدين، وهم الفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المساعدة من أجل توفير حياة كريمة للفئات محدودة الدخل.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

هذا وتناشد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيديها ومستحقي الضمان الاجتماعي القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك حتى يتجنبوا توقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث يمكن تسجيل الدخول على الرابط المُخصص لتحديث البيانات برقم الهوية الوطنية، والقيام بتعديل بيناتهم في حال كان هناك تعديل في الحالة الاجتماعية للمستفيد، وكذلك إضافة البيانات التي استجدت، والتأكد من أن البيانات الجديدة صحيحة ومطابقة للواقع الحالي، ويتم التأكد من مراجعة البيانات قبل التحديث.

شروط الأهلية للفئات المستفيدة من الدعم

الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تقدم العديد من الخدمات والبرامج الاجتماعية، ومن أهم برامج الدعم الاجتماعي برنامج التأهيل الشامل والشروط والضوابط لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام، كما تسعى الحكومة السعودية لمد مظلتها الاجتماعية لتشمل إعانة الزواج، وغيرها من البرامج التي تهدف لتوفير حياة كريمة لموطنيها والتي تقدمها الوزارة تحت مظلتها الاجتماعية.

ما هي قيمة راتب الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد أفراد الأسرة

دائما ما يتساءل المواطنين عن قيمة الراتب الذي تقوم وزارة الموارد البشرية بصرفه للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد الراتب وفقاً وحسب عدد أفراد أسرة المستفيد، وكذلك حسب دخل الأسرة بجميع أفرادها، طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية المطور الجديد.

توجيهات ملكية وجهود حكومية لدعم الفئات الأشد حاجة من محدودي الدخل

وبذلك حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيد موعد إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في الموعد المُحدد، هذا وقد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير أهمية تحديث البينات في حال أي تغير قد يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيدين،، وذلك حتى لا يتوقف صرف الراتب، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.