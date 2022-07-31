نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حاسبة الضمان الاجتماعي المطور؟ ومتى ينزل الضمان؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور تعتبر واحدة من الموضوعات الهامة التي تشغل بال كل من يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يرغب كل مستفيد في معرفة المبلغ المستحق له من الدعم، خاصة مع وجود زيادات في معاش كل من الضمان المطور وبرنامج حساب المواطن، بعد التوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيادة مبالغ الاستحقاق حتى نهاية العام الحالي، وقد بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الطريقة الصحيحة لمعرفة مبلغ الاستحقاق للمستفيد من خلال احتساب المبالغ المستحقة من المعاش لأفراد الأسرة، وفي السطور التالية نوضح كيفية احتساب معاش الضمان لمن ثبتت لهم الأهلية، وتم قبولهم في البرنامج بعد استيفائهم جميع شروط الضمان الاجتماعي الجديد.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

وفقاً لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والمختصة بتقديم الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد، فإن طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور تكون كالتالي:

يقوم المستفيد بجمع إجمالي مبالغ الدخل التي يحصل عليها جميع أفراد الأسرة المقيمين معاً في منزل واحد، دون إغفال أياً من المدخولات التي يحصل عليها أفراد الأسرة، سواء أكانت أموال الدخل من العمل في القطاع الخاص أو العام أو نتيجة أي نشاط آخر يدر المال للأسرة، ثم يتم خصم نصف مبلغ الدخل الإجمالي.

يتم إضافة الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي بالكامل إلى نصف الدخل المكتسب، في حالة حصول أياً من أفراد الأسرة أو جميعهم على دخل غير مكتسب من برامج الدعم مثل دعم ريف أو حافز أو مكافآت الطلاب أو غيرها من البرامج الحكومية الداعمة، على أن يتم استثناء ذوي الإعاقة والحاصلين على دعم البرامج المساندة.

تتم مقارنة إجمال الدخل المحتسب وهو عبارة عن (نصف إجمالي مبالغ الدخل المكتسب + مجموع مبالغ الدخل غير المكتسب) مع الحد الأدنى للضمان الإجتماعي وهو الحد المانع للحصول على المعاش حيث يتوقف الدعم في حال زاد مجمل الدخل عن هذا الحد.

كيف أحسب الضمان الاجتماعي؟

مع قرب نزول مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين يتسائل كل مستفيد من البرنامج عن كيفية احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ويتم معرفة مبلغ الاستحقاق بعملية حسابية بسيطة كالتالي:

قسمة الراتب على 2 ناقص 1100 ثم قم بقسمة الناتج على عدد أفراد الأسرة، إذا كانت النتيجة أقل من 550 فهذا يعني أنك مستحق.

احسب المبلغ الذي تحصل عليه حاسبة الضمان، حاسبة الكهرباء والغذاء ثم أدخل راتبك وعدد أفراد الأسرة، سيظهر لك المبلغ المستحق.

ما هو الحد المانع للضمان المطور؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي، وهو الحد الذي يجب أن لا يتعداه إجمالي دخل الأسرة للحصول على مبالغ الدعم، وقد أوضحت الوزارة أن الحد المانع للمستفيد الرئيسي هو مبلغ 1100 ريال سعودي، بينما الحد المانع لكل تابع 550 ريال فقط.

كيف يتم احتساب الحد المانع للضمان المطور؟

إذا كان المستفيد من البرنامج فرد واحد فهذا يعني أن الحد المانع له هو 1100 ريال فقط.

أما إذا كان للفرد المستفيد تابعين كالزوجة مصثلاً فيتم إضافة مبلغ 550 ريال له، وبذلك يكون الحد المانع للأسرة المكونة من فردين هو 1650 ريال سعودي فقط، بينما يتم زيادة مبلغ 550 ريال لكل تابع آخر حتى يتم احتساب جميع التابعين.

متى ينزل الضمان الاجتماعي؟

من المقرر نزول مبالغ الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين بدءاً من يوم الإثنين الموافق 1 من شهر أغسطس، ويتم البدء بإيداع المبالغ في حسابات الراجحي أولاً.