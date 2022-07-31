نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الوظائف التعليمية 1444 التعليم تقديم الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة على منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتذايد البحث عن شروط الوظائف التعليمية 1444 الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية من قبل الراغبين في التسجيل الإلكتروني على شغل عدد 11547 وظيفة تعليمية، على رتبة “معلم ممارسي” بنظام التعاقد الرسمي، وبكافة مميزات ومكافأة وعلاوات المعينين في وزارة التعليم، وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط تقديم الوظائف التعليمية والشروط العامة للتقديم والمواعيد بداية ونهاية التسجيل الإلكتروني على منصة مسار نظام جدارة، وكافة تفاصيل الإعلان.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

شروط الوظائف التعليمية 1444

حددت الوزارة بعض الضوابط والمحددات التي سيتم المفاضلة من خلالها بين المتقدمين، حتى يكون هناك أكبر قدر من الشفافية، وحددت الوزارة أن الراغبين في التسجيل على الوظائف، يجب أن تتوافر بهم كافة متطلبات شغل الوظائف التعليمية من الحصول على الرخصة المهنية، وضرورة أن يكون المؤهل الدراسي معتمد من قبل الوزارة في حالة أن كان من خارج المملكة.

عداد تنازلي لموعد انتهاء التسجيل للوظائف

كيف أحسب نقاط المفاضلة عبر نظام جدارة؟

النسبة المئوية للمعدل التراكمي : يمثل ما نسبته 40% من نقاط المفاضلة ويتم احتسابها بطريقة ضرب درجة شهادة البكالوريوس * 0.4. أختبار القدرات العامة : وهو يمثل نفس نسبة المعدل التراكمي 40% ويتم احتسابه عبر ضرب درجة أختبار القدرات * 0.4. سنة التخرج : ويتم حسابها بإضافة درجتين عن كل سنة تخرج.

موعد تقديم وظائف وزارة التعليم

#انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) #انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

طريقة أحتساب النقاط عبر نظام جدارة

الدخول على رابط نظام جدارة.

ثم الضغط على أيقونة حساب نقاط المفاضلة.

تحديد القطاع التعليمي الذي يرغب المتقدم حساب نقاطه عليه.

الدخول على صفحة جديدة وملء البيانات الشخصية المطلوبة لحساب النقاط.

الضغط على أيقونة أحتساب النقاط “أحسب” وأنتظر النتيجة.

شروط الوظائف التعليمية 1444

الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في التخصص المراد التقديم فيه. في حالة أن كانت الشهادة الجامعية من الخارج يشتر معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. يشترط توافر كافة المعايير المطلوبة في شغل الوظائف التعليمية. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يعمل في أي جهة حكومية أخرى يكون متفرغ تفرغ كامل للوظائف.

رابط تقديم الوظائف التعليمية

الدخول على رابط نظام جدارة على منصة مسار eservices.massar.sa .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق المرئي.

الضغط على الوظائف المتاحة الآن وتحديد الوظائف التعليمية بنظام التعاقد 1444.

سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة قم بتسجيل بياناتك بدقة وقم بمراجعتها والتأكد من دقتها.

قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً والضغط على موافق في المربع المخصص لذالك.

قم برفع كافة المستندات المطلوبة وبعد ذالك قم بحفظ البيانات المسجلة ثم أضغط إرسال.

أحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة وبذالك تكون اكتملت عملية التسجيل الإلكتروني على الوظائف التعليمية.

وزارة التعليم السعودية

حددت وزارة التعليم السعودية التخصصات المطلوبة في الوظائف الجديدة وهي كما يلي ” رياضيات/ انجليزي/ إدارة أعمال/ مهارات رقمية/ فيزياء/ كيمياء/ إحياء” كما أعلنت أن لوظائف متوفرة في كافة مدن ومحافظات المملكة وبكل المميزات للوظائف التعليمية للمعينين.