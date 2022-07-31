نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الساعة كم” موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد (محرم 1444) في البنوك sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تم الإعلان عن نتائج الأهلية في الضمان المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام، وقد تم اتاحة معرفة قيمة راتب الضمان الخاصة بهذا الشهر للأشخاص المؤهلين، وعلى الجهة الأخرى تم فتح باب تقديم الاعتراض للأشخاص الغير مؤهلين والذي تم الرد على الكثير منهم وتم اعادة قبول نسبة ليست قليلة منهم وسيحصلون على معاش هذا الشهر في هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا في ثقفني لتتعرفوا على كافة التفاصيل بخصوص الصرف والساعة كم ينزل، فتابعوا.

زيادة صرف الضمان الاجتماعي

وقد لاحظ المواطنين المؤهلين في الضمان في دفعة شهر محرم 1444، أنه تم زيادة المبلغ الذي اعتادوا ان يحصلوا عليه مثلما حدث مع الشهر الماضي، وهذا ما يعني أنه يتم تنفيذ التوجيهات الملكية بصرف الدعم الاضافي في الضمان المطور، حيث تم ضخ مبلغ 8 مليار ريال سعودي ضمن ال20 مليار الخاصة بدعم الشعب السعودي في مواجهة ارتفاع الاسعار.

وتم فتح التسجيل في حساب المواطن أيضا، وتم زيادة مبلغ راتب المستفيدين فيه أيضا، وهو ما يعتبر في صالح المستفيدين من البرنامج، وهذا ما يظهر حرص الدولة على المواطن السعودي بشكل أساسي، وخاصة الفئات محدودة الدخل، وكما ذكرنا فقد تم الإعلان حالة دراسة الاهلية الخاصة بالمسجلين في البرنامج هذا الأسبوع، وتم الإعلان عن المقبولين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

ويتسائل المقبولين والمؤهلين عن تاريخ صرف رواتب نظام الضمان المطور لشهر أغسطس 2022 ميلادي، الموافق محرم 1444 هجري، والذي تم نزول نتائجه كما ذكرنا منذ أيام في شهر يوليو، وسنتعرف معكم في هذه الفقرة عن مواعيد واجابة متى يصرف الدعم الخاص ب الدفعة في حسابات المقبولين في النظام، فتابعوا:

وقد تم تداول العديد من الاخبار بين المؤثرين والمشاهير المقربين من الضمان المطور، وقد اتفقوا جميعهم على شيء، وهو أنه سيتم إيداع الراتب في بداية الشهر الميلادي الجديد، وهو الموافق يوم الاثنين المقبل الموافق 1 أغسطس 2022، وهو يوم 2 محرم 1444هـ.

ونلاحظ معكم أنه في الأشهر ال3 الماضية، تم صرف الضمان المطور وإيداعه في بداية الشهر الميلادي، حيث حدث ذلك بدءا من شهر مايو الماضي، فهل تعتقدون انه تم تحديد وتثبيت هذا الموعد للصرف؟، شاركونا في التعليقات.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي

وهذا يعتبر من أكثر الاسئلة التي زاد البحث عليها، حيث يوجد مئات المواطنين والمواطنات الذي سيستقبلون المبلغ الخاص بالدفعة السادسة في الضمان الإجتماعي في بنك الراجحي، والعديد من البنوك الأخرى مثل بنك الرياض والبنك الاهلي، وهذا بتاريخ 1 أغسطس 2022 على الأغلب، حيث أوضحت الوزارة انه يتم ارسال رسائل ايداع المعاش في جوالات المستفيدين.

وتستغرق المعاشات وأيضا الرواتب الخاصة بالمواطنين بعد ارسال الرسالة حوالي ما يقرب ال6 إلى 8 ساعات حتى تكون موجودة في الحساب وجاهزة للاستلام، فعلى سبيل المثال اذا تم ارسال الرسالة لك ظهرا، ننصحك بالتوجه على العشاء إلى ماكينة الصراف الالي والتحقق من الراتب، واذا وجدته قم بسحبه.

رابط الاستعلام عن الضمان المطور للمستحقين

واذا كنت تريد التحقق من الراتب الجديد ودراسة حالة أهليتك، فيمكنك عمل ذلك بكل سهولة ويسر، وهذا عبر موقع sbis للضمان المطور، وليس موقع hrsd الخاص بالضمان القديم، وهذا عبر متابعة باقي الخطوات:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa .

. سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، أو عبر النفاذ الوطني.

ستجد الدفعة الأخيرة في الصفحة الرئيسية مكتوب عليهم تم التحقق بنجاح.

اضغط عليها، وهذا لتجد حالة الاهلية بالطبع، وتجد تفاصيل المبلغ الذي ستحصل عليه، وفي حالة اذا استلمت مبلغ اقل منه تواصل مع خدمة العملاء على الرقم 19911.

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