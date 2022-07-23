نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار المملكة العربية السعودية 23 يوليو 2022 أهم الأخبار السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر أخبار المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 نوافيكم بها من خلال التغطية لأهم الأخبار السعودية على مدار اليوم، ونبدأها بإعلان لجنة الأحياء العشوائية في جدة عن الاستمرار في أعمال الجدول الزمني الخاص بإزالة 32 حيًا من الأحياء العشوائية على مستوى المحافظة، إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، العدل تمكن دخول المحامين للمحاكم دون حجز موعد سابق.

كما نختتم جولتنا الإخبارية التي تشمل آخر أخبار السعودية المحدثة على مدار اليوم بتدشين وكالة المسجد النبوي البطاقة الدعوية الذكية، 3000 ريال غرامة إضرام النار في غير الأماكن المخصصة، ضبط مقيم بكستاني بحوزته 29 ألف قرصًا خاضعًا للتنظيم الطبي، طقس اليوم ممطر مصاحبًا للرياح النشطة على مناطق الجنوب ومرتفعات مكة.

آخر أخبار المملكة العربية السعودية اليوم 23 يوليو 2022

استمرار أعمال إزالة 32 حي عشوائي بجدة

صرحت لجنة الأحياء العشوائية بجدة عن الاستمرار في تنفيذ جدول الخطة الزمنية الخاصة بإزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، فقد أكدت على استهداف 32 منظقة عشوائية على مستوى المحافظة، كما أكدت اللجنة على مباشرة إرسال إشعارات الإزالة لتلك المناطق العشوائية بفصل الخدمات.

وفي ذلك الإطار أكدت اللجنة أيضًا على استمرار إزالة الثماني أحياء التالية: الورود – مشرفة – بني مالك – الجامعة – الروابي – الرحاب – العزيزية – الربوة، حيث من المقرر أن تشمل خطة عملية الإزالات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق أحياء كل من العدل – أم السلم – الفضل – قويزة – المنتزهات – الكيلو 14 الشمالي.

الصحة تسجل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووصول عدد المتعافين اليوم إلى 576 متعافيًا، مؤكدة على وصول إجمالي أعداد المصابين منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 807.215 حالة إصابة، كما بلغ أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9238 حالة وفاة.

تدشين وكالة المسجد النبوي البطاقة الدعوية الذكية

أعلن أحد المصادر المسئولة بوكالة المسجد النبوي عن تدشين البطاقة الدعوية الذكية، التي تشتمل على نظام مسح الباركود للبطاقة مع نظام (NFC) للاتصال قريب المدى، حتى يتم عرض ملف كامل يشمل صفة زيارة المسحد النبوي، وكذلك كافة المعلومات عن المسجد، ويأتي هذا في إطار التيسير على القادمين إلى زيارة المسجد النبوي في معرفة آداب وصفة الزيارة للمسجد بأحدث التقنيات.

العدل تمكن دخول المحامين للمحاكم دون حجز موعد سابق

صرحت وزارة العدل السعودية عن إمكانية دخول المحامين إلى عموم المحاكم دون الحاجة إلى حجز مواعيد سابقة، وكذلك يمكن أيضًا للمستفدين من دخول محاكم التنفيذ بدون موعد مسبق، كما أكدت الوزارة على إمكانية الاستعلام عن السادة المحامين والمصرح لهم بممارسة العمل من خلال الرابط الرسمي التالي: https://moj.gov.sa/ar/eServices/.

ضبط مقيم بكستاني بحوزته 29 ألف قرص خاضع للتنظيم الطبي

تمكنت نقطة الضبط الأمني التابعة إلى مركز بنغازي بمحافظة العيدابي من ضبط مقيم بكستاني الجنسية وبحوزته 29.940 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي تم العثور عليهم مخبائين بضاغط الهواء المتنقل بالمركبة الخاصة به، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات تجاهه وإحالته إلى الجهات المختصة.

3000 ريال غرامة إضرام النار في غير الأماكن المخصصة

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال حسابها الرسمي على ضرورة عدم إضرام النار في غير الأماكن المخصصة لذلك، حتى لا يتم فرض عقوبات على الفاعل والتي تشمل الغرامات المالية التي تصل إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.

طقس اليوم ممطر مصاحبًا للرياح النشطة على مناطق الجنوب ومرتفعات مكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس اليوم السبت، حيث أعلن عن سقوط الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على السيول والأودية مصحوبة بنشاط الرياح على كل من نجران وعسير وجازان والباحة، كما يصل تأثيرها على المرتفعات الجنوبية من مناطق مكة المكرمة، كما تشهد مناطق جنوب الرياض والشرقية لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة المصاحبة للسحب الممطرة والرعدية، على أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كل من المدينة المنورة ومناطق وسط وشرق المملكة العربية السعودية.

كنتم مع نشرة موقع ثقفني الإخبارية التي تشمل آخر أخبار المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال التحديث المستمر على مدار اليوم لآخر الأخبار وأهم الأحداث المحلية والعالمية التي تختص بالشئون السعودية.