نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الامن العام للنساء 1443 مديرية الأمن العام عبر أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الامن العام للنساء 1443، أعلنت عنه اليوم المديرية العامة للأمن العام السعودية وفتحت أبواب قبول وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي وجاء هذا الإعلان على الحساب الرسمي الخاص بها من خلال تويتر. وتحديدا في الإدارة العامة للمرور، هذا وقد تم تحديد موعد تقديم الأمن العام للنساء عبر أبشر ابتداء من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022. وسيستمر حتى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة. وقد أشارت المديرية العامة بأن تقديم الامن العام نساء تبلغ مدة متوسط الدورة الخاصة به تسعة أشهر. كما نوهت على ضرورة ملأ كل البيانات المطلوبة عبر رابط تقديم الامن العام jobs sa، لأن كل من يلاحظ لديه اختلاف في المعلومات سيتم استبعاده من قائمة من قاموا بـ تقديم على الامن العام.

تقديم الامن العام للنساء 1443

تم فتح أبواب تقديم الامن العام للنساء 1443 في السعودية، وقد أعلنت عنه المديرية العامة للأمن السعودية لـ وظائف الأمن العام للنساء ابشر توظيف. وهي تهم العديد من المتقدمات اللاتي ترغبن في شغل رتبة جندي في الإدارة العامة للمرور في المملكة. وفيما يلي سنعرض لكم كل التفاصيل وطريقة التسجيل في الامن العام نساء. من خلال اتباع آلية التسجيل المحددة عبر رابط jobs sa من خلال كما يلي:

أولا: يجب على المتقدم أن يدخل مباشرة إلى أبشر للتوظيف

ثانيا: بعد أن يدخل المتقدم إلى واجهة البوابة، عليه أن يقوم بكتابة المعلومات المطلوبة، وهي الاسم وكلمة المرور للدخول إلى النظام

ثالثا: يضغط على زر تقديم الامن العام، ومن ثم يختار منها وظائف الامن العام نساء

رابعا: يتعين عليه كتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة طلب التوظيف بشكل دقيق.

خامسا: آخر خطوة يقوم بها المتقدم هي النقر على زر إرسال الطلب. كما يجب أن يحتفظ المتقدم برقم الطلب، لأنه سيحتاجه عند إعلان نتائج القبول المبدئي.

شروط الامن العام للنساء 1443

وضعت المديرية العامة للامن العام في السعودية مجموع شروط تقديم على الامن العام في المملكة. ولا بد من توفر هذه الضوابط الهامة لدى كل المتقدمات من أجل أن يتم قبول ملفاتهن من أجل شغل رتبة جندي، مع العلم بأن المديرية العامة للأمن تعتبر من أبرز المؤسسات الأمنية في السعودية، وقد تأسست سنة 1343 هجرية، ومن أبرز الشروط المحددة نذكر لكم ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية، ما عدا من نشأت مع والدها خارج المملكة بغرض العمل

أن يكون المؤهل العلمي الخاص بها هو الثانوية العامة فأكثر

من الضروري أن يكون سنها بين 25 و35 سنة

بالنسبة للطول لا يجب أن يكون أقل من 155، ويلزم أن يكون متناسب مع وزنها

أن تجتاز المتقدمة اختبار القبول بنجاح، وتجري اختبار الفحص الطبي أيضا.

من الضروري أن تتحلى بحسن السيرة، وألا يكون قد سبق وحكم عليها في قضية تحل بالشرف والأمانة العامة

في حال كانت متزوجة يجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية، وتكون لها هوية وطنية مستقلة.

تقديم على الامن العام المستندات المطلوبة

من أجل التسجيل في الأمن العام 1443، يجب ان توفر المتقدمات مجموعة من المستندات الهامة. وهي صورة عن بطاقة العائلة الخاصة بها، مع صورة عن بطاقة الهوية الوطنية أيضا. إلى جانب ذلك لا بد من إحضار نسخة عن شهادة اجتيازها لاختبار التحصيلي بنجاح. وتوفر أيضا نسخة عن المؤهل العلمي الذي حصلت عليه في دراستها. بالإضافة إلى نسخة عن الشهادة الخاصة باختبار القدرات العامة.

وظائف الامن العام للنساء 1443

توجد عدة تخصصات أتاحتها المديرية العامة للامن، وهي الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات. بالإضافة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، والخدمات الطبية، وشرطة المناطق. إدارة التوجيه الفكري والمعنوي، والإمداد والتموين. هناك أيضا إدارة البحث والتحريات الجنائية، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. بالإضافة إلى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والإدارة الاعمة لدوريات الأمن.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال تقديم الامن العام للنساء 1443. وهي من الأمور الهامة التي تبحث عنها العديد من المواطنات في السعودية من أجل شغل وظائف الأمن العام للنساء عبر أبشر. ويكون هذا بشكل إلكتروني فقط مثلما وضحنا لكم من قبل في آلية التسجيل التي وضعت من طرف المديرية عبر رابط تقديم الامن العام نساء jobs sa