نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022؟.. الداخلية توضح خطوات أبشر تمديد زيارة absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التمديد للزيارة العائلية من الأشياء التي تشغل بال مقيمين كثيرين يتواجد بالسعودية، ولا سيما مع ابتداء فصل الصيف الذي تكون به الزيارات كثيرة، حيث أن المقيمين يستقدموا عائلاتهم من جميع أنحاء العالم، كما أن المملكة السعودية ترضي كافة الضيوف وتساعدهم في التمديد للزيارة العائلية لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم، ولكن طبقاً لبعض الشروط والضوابط الموضوعة لذلك، وعبر هذا المقال سنجيب هل يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة أم لا.

كيف يتم تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022؟

بالطبع يستطيع الأفراد القيام بتمديد الزيارة العائلية المتعددة وفقاً للشروط المحددة، وإليكم طريقة التمديد للزيارة العائلية وهي كالآتي:

أولاً تقوم بتسجيل الدخول لموقع أبشر الإلكتروني.

تدخل اسم المستخدم ورقم الإقامة.

تكتب رمز التحقق المرسل لك بالهاتف الجوال.

ثم من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية تختار خانة الجوازات وتضغط على كلمة تمديد تأشيرة الزيارة.

تقرأ كافة الشروط وتضغط على كلمة موافق.

سترى قائمة بها أسماء الأشخاص الزائرين الذين قد تم استخدامهم تضغط بعدها على أسماء هؤلاء الأشخاص الراغبين بتمديد الزيارة.

تدخل البيانات التي يتم طلبها وتكون دقيقة ليس بها أي خطأ.

تؤكد الطلب.

تقوم بتسليم الوثائق التي يتم طلبها من الشخص المشترك عبر مديرية الجوازات العامة.

الشروط اللازمة لتمديد الزيارة العائلية

وزارة الداخلية قد وضعت بعض الشروط والمعايير التي تلزم حتى يكون بإمكان الشخص التمديد للزيارة العائلية المتعددة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

لابد من كون جواز السفر ساري بالمفعول.

أن تساوي فترة التمديد مع الفترة الخاصة بتأشيرة الزيارة الرئيسية.

الوقت المتبقي بصلاحية التأشيرة يكون أسبوع أو حتى يكون أقل من ذلك.

إن وجدت أي مخالفات مرورية على الشخص الزائر لابد من تسديد قيمتها.

التسديد لجميع الرسوم الخاصة بتمديد الزيارة العائلية.

تأشيرة التمديد تكون سارية بالمفعول.

ضرورة تواجد الزائر بالمملكة السعودية وليس خارجها.

رسوم تمديد الزيارة

هيئة الجوازات العامة حددت رسوم تخص تمديد الزيارة المتعددة للعائلات وتكون مختلفة وفقاً لكل فترة، فهي ليست واحدة على الجميع، وإليكم الرسوم الخاصة بتمديد زيارة المتعددة العائلية وهي كالآتي: