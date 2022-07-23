نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تحدد موعد عودة الطلاب للمدارس الحضورية حسب التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم السعودية موعد عودة الطلاب للمدارس الحضورية ونشرت التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل. وذلك بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت عن تغير نظام الفصول الدراسية الثلاثة. التقويم الدراسي 1444 والذي تم تحديد موعد العودة الحضورية للطلاب والطالبات بالمدارس السعودية. إليكم تفاصيل إعلان وزارة التعليم السعودية موعد عودة الطلاب للمدارس الحضورية حسب التقويم الدراسي 1444.

موعد عودة الطلاب للمدارس الحضورية

ترددت بعض الأنباء خلال الفترة السابقة عن إلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية ، بعد أن طلب مجلس الشورى من وزارة التعليم بعد التعديلات على نظام الدراسة بالمملكة. ومع ذلك ازدادت تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم حول حقيقة إلغاء نظام الفصول الاكاديمية الثلاثة. ومدى تأثير التقويم الدراسي 1444 من ذلك التعديل.

ولكن وزارة التعليم أعلنت أنه لا يوجد أي قرار عن إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة. ولن تعتزم على تعديل التقويم الدراسي للعام الجديد 1444 وإن موعد العودة للمدارس الحضورية كما هو معلن بالتقويم سيكون في الأول من صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022.

التقويم الدراسي 1444 العودة إلى للمدارس الحضورية

وضحت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر انفوغراف التقويم الدراسي الجديد 1444 والذي تضمن اجازات وعطلات رسمية. وجاء انفوغراف التقويم على النحو التالي:

من خلال جدول التقويم الدراسي الجديد فقد نص تفاصيل العودة إلي المدارس الحضورية إلي التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 صفر 1444 م الموافق 28 أغسطس 2022 م.

أما بداية الفصل الدراسي الثاني فسيكون يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 م الموافق 4 ديسمبر 2022 م.

ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني في نهاية يوم العمل يوم الخميس 10 شعبان 1444 م الموافق 2 مارس 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444 م الموافق 12 مارس 2023 م.

ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثالث في نهاية يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 م الموافق 22 يونيو 2023.

التقويم الدراسي 1444 موعد عودة المعلمين

من الجدير بالذكر أن العودة الحضورية للمعلمين تكون قبل عودة الطلاب بأسبوع. ولكن وزارة التعليم السعودية أعلنت توحيد موعد عودة الطلاب والمعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية. وذلك لأول مرة على مدار السنوات السابقة فقد تم تحديد موعد عودة المعلمين في 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444.

الاجازات في التقويم الدراسي 1444

تخلل التقويم الدراسي العديد من الاجازات الرسمية. بالإضافة إلى عدد اجازات الأسبوع الممتدة وتضمن التقويم الاجازات على النحو التالي: