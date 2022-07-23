نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الأمن العام 1443 للنساء jobs.sa التسجيل في ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التقديم على الأمن العام 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول بالأمن العام لتسجيل للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور مع بداية الأسبوع المقبل، كما أعلن حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود وظائف شاغرة بالقطاع للكادر النسائي، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة ابشر توظيف الرسمي للتقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام نساء 1443، بالإضافة إلى الإطلاع على شروط الأمن العام للنساء المعلنة عبر ابشر توظيف.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

رابط التقديم على الأمن العام 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بقطاع المديرية العامة للأمن العام السعودي، وتم تخصيص هذه الوظائف العسكرية للكادر النسائي من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

حيث تفضل المتقدمة التي لديها مؤهلاً أعلى مثل الدبلوم أو البكالوريوس عند إجراء عملية الفرز بين المتقدمات، وقد أوضحت الإدارة متى يفتح باب القبول والتسجيل بقطاع الأمن العام، فمن ترغب في معرفة موعد فتح باب التسجيل في الأمن العام للنساء 1443، يمكنها ذلك من خلال النقاط التالية:

يبدأ تقديم الأمن العام اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 23 يوليو 2022م.

ينتهي التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ 28 يوليو 2022م.

وتتم عملية التسجيل في الأمن العام للنساء عن طريق منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية والمختصة بالإعلان عن الوظائف العسكرية الشاغرة، واستقبال طلبات التقديم على الوظائف بالقطاعات المستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية، فمن ترغب في الحصول على رابط التسجيل بالأمن العام، يمكنها ذلك من خلال التالي:

رابط التقديم على الأمن العام 1443 (jobs.sa).

شروط الأمن العام 1443

تم إيضاح الشروط الواجب توافرها في المتقدمات على المديرية العامة للأمن العام للالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة لدى الإدارة العامة للمرور على رتبة جندي من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث تتمثل شروط الأمن العام المطلوب انطباقها على المتقدمات في التالي:

حصول المتقدمة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأتها مع والدها خلال فترة تأدية الخدمة للمملكة في خارجها.

حُسن السيرة والسلوك.

لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

تناسب الطول مع الوزن وفق لائحة اللجنة الطبية.

يجب ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير مواطن سعودي.

ألا تكون قد سبق تعيينا على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية بالمملكة.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وفي حال كانت المتقدمة قد حصلت على مؤهلها التعليمي “شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها” من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، كما يجب الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة لاستقبال طلبات التسجيل في الأمن العام، ويتاح رابط التقديم على الأمن العام 1443 فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل.

رقم الأمن العام السعودي

توفر المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية رقماً للاتصال بخدمة العملاء لتقديم شكوى أو ملاحظة أو مقترح أو الحصول على استفسار من المديرية، وفي ظل زيادة عمليات البحث عن الرقم المخصص من جانب مكتب معالي مدير الأمن العام، فقد قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير الرقم المراد وهو (رقم الأمن العام 989).

أهداف المديرية العامة للأمن العام

يهدف العمل التقني بقطاع الأمن العام إلى دعم أهداف الأمن العام الرئيسي والعمل على تطبيق المبدأ الخاص بمكافحة الجريمة قبل أن تقع، كما يهدف إلى الاعتماد على منسوبي الأمن العام من أجل تشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يتعلق بالتقنيات للأمن العام، ويمكنكم الإطلاع على باقي أهداف الأمن العام من خلال التالي:

زيادة الوعي الثقافي فيما يتعلق بالتقنيات الأمنية لدى منسوبي الأمن العام. تصميم وتفعيل النظام الخاص بحركة سير العمل والوثائق على مستوى القطاع بالكامل. العمل على تطبيق المفاهيم الخاصة بالحكومة الإلكترونية المصممة بالمشاريع التقنية. ربط العمل الميداني إلكترونياً للوصول للمعلومات الفورية التي تساعد في أداء العمل. السعي إلى تطوير إستراتيجية يتم عن طريقها التحكم في مسار العمل الآلي والميداني والإداري بصورة متزامنة لضمان المفهوم الخاص بالقيادة والسيطرة.

اختصاصات الأمن العام السعودي

يختص قطاع الأمن العام السعودي في العمل على منع الاعتداءات والجرائم قبل وقوعها، وضبط من قام بالجريمة بعد وقوعها والتحقيق في الجريمة والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحكمة التي تنظر القضية، ومكافحة الجرائم التي تتعلق بالمخدرات وضبطها ومن ثم التحقيق فيها.

كما يختص الأمن العام بتنظيم الحركة المرورية وتأمين سلامة الجميع من الأخطار المحتمل حدوثها على الطريق، وضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق فيها، وإصدار تراخيص السيارات، وقبول الشكاوى في المنازعات المدنية وإحالتها إلى المحاكم الشرعية المختصة، ومن ثم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

كما يختص بتوفير الأمن والنظام في المناسبات “الحج – المباريات الهامة – استقبال كبار الزوار”، ومساعدة الجهات الرسمية في تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقوانين الواجب تنفيذها والمكلفة بها، ويهدف العمل التقني بالمديرية إلى دعم أهداف الأمن العام بالمملكة، وكسر الحواجز وإلغاء العامل الزمني، والاعتماد على منسوبي القطاع لتشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يتعلق بتقنيات الأمن العام، ويمكن الحصول على بعض الإجراءات من موقع مديرية الأمن العام الرسمي مثل:

استيراد ألعاب نارية.

ترخيص محل لإصلاح الأسلحة.

نشاط الدراسات الأمنية المدنية.

إصدار صحيفة الحالة الجنائية.

رد الاعتبار.

منصة ابشر للتوظيف تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1443

بعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للنساء وفق الموعد المحدد من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل، فيمكن الآن التقديم على وظائف الأمن العام للنساء من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية، وفي أسفل الصفحة تجدين رابط التقديم قد تم تفعيله من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل.

وعند تعبئة البيانات المطلوبة بنموذج التقديم المبدئي، يجب تحري الدقة وأن تكون بيانات صحيحة، حيث يتم استبعاد من لديه اختلافاً في البيانات المقدمة أثناء التسجيل في الوظائف، كما يجب العلم أن هذه الوظائف تم تخصيصها للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، وفي حال رغبة إحدى الجامعيات في التقديم على وظائف الأمن العام، فيمكنها ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف العسكري، ولكن يجب عليها أولاً التأكد من أن المؤهل الحاصلة عليه يأتي ضمن التخصصات المطلوبة للأمن العام.

حيث تم الإعلان عبر منصة التوظيف العسكري عن التخصصات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن العام لحاملات مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس وهي كالتالي (قانون – إحصاء – إعلام – علاقات عامة – إدارة موارد بشرية – إدارة مالية – محاسبة – حاسب آلي – لغة إنجليزية.)، ويمكن تعبئة نموذج التسجيل المبدئي عن طريق اتباع رابط التقديم على الأمن العام 1443 ابشر للتوظيف فور تفعيل رابط التسجيل عبر البوابة.