نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أم القرى شروط التسجيل وإجراءات ومواعيد القبول لعام 1443/ 1444 هـ في المقال التالي

تعلن جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد عن إجراءات ومواعيد القبول والتسجيل بالجامعة للعام الجامعي 1443/ 1444 هـ، على برامج البكالوريوس والدبلومات انتظام وبرامج السنة التأهيلية والدبلومات المدفوعة، بالإضافة إلى شروط القبول بالجامعة، والجدير بالذكر هنا أنها جامعة حكومية سعودية تقع في مكة المكرمة تضم ما يقارب 35 كلية ومعهد وتشمل ما يصل إلى 215 تخصص في مجالات مختلفة، وهذا ما يجعلها الهدف الأول الذي يسعى إليه الطلبة بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة. إجراءات ومواعيد القبول بجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444 هـ أولاً: مرحلة التسجيل والقبول على برامج البكالوريوس والدبلومات ـ انتظام. الإجراء التاريخ فتح باب القبول والتسجيل بدءاً من يوم الثلاثاء 20/12/1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات اعتباراً من الثلاثاء 20/12/1443 هـ || حتى الأربعاء الموافق 28/12/1443 هـ

19/7/2022 م || الموافق 27 يوليو 2022 م إعلان نتائج الترشيح المبدئي للقبول وذلك يوم الأربعاء 5/1/1443 هـ، الموافق 3 أغسطس 2022 م تأكيد القبول وذلك اعتباراً من يوم إعلان نتائج الترشيح وحتى يوم الجمعة 7 محرم 1444 هـ والموافق 5 أغسطس 2022 م ثانياً: مرحلة القبول على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة شروط القبول بجامعة ام القرى 1443 هـ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

لا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن (سنتين) لمسار الكليات الطبية والتمريض، ومدة (5) سنوات لبقية التخصصات الأخرى.

ألا تقل نسبة النجاح في مرحلة الثانوية العامة عن 90.% للالتحاق بمسار الكليات الطبية ومسار التمريض.

ألا يتجاوز عمر الطالب/ الطالبة عن (25) عاماً.

اجتياز اختبارات مركز قياس المطلوبة بحسب المسار التعليمي المطلوب (القدرات العامة–التحصيلي–كفايات اللغة الإنجليزية )، في حالة من يرغب في الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 60.

أن يكون الطالب/ الطالبة لائق طبياً.

ألا يكون الطالب/ الطالبة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبيا أو أكاديمياً.

أن يتم رفع طلب الالتحاق من خلال بوابة القبول الموحد جامعة أم القرى في الفترة المحددة لذلك.

في حالة برامج القبول المدفوعة يشترط، تسديد المقابل المادي لإصدار الرقم الجامعي. عمر شويل - جدة جامعة أم القرى شروط التسجيل وإجراءات ومواعيد القبول لعام 1443/ 1444 هـ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة أم القرى شروط التسجيل وإجراءات ومواعيد القبول لعام 1443/ 1444 هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.