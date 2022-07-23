نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء آيفون 14 برو ماكس بالتقسيط مكتبة جرير في المقال التالي
شراء آيفون 14 برو ماكس بالتقسيط .. يبحث بعض المواطنين في السعودية عن تفاصيل وطريقة وكيفية الشراء لهاتف آيفون 14 برو ماكس بالقسط أو التقسيط وهو من أهم الهواتف وأفخمها وأحدثها في سوق الهواتف المحمولة والجوالات السعودية على الرغم أنه لم يتم إصداره رسميًا إلا أنه هناك إقبال عليه وعلى طرق شراءه وحجزه من الآن كما حدث ما سابقيه كـ أوبو رينو برو وكذلك آيفون 13 برو ماكس العام الماضي بالقسط ومن أهم الأماكن التي تبيع الهواتف الذكية الجديدة سواء بنظام الكاش أو توفر ميزة التقسيط هي مكتبة جرير التي توفر عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية وليست المحمولة فقط للعملاء في السعودية بجميع فروعها ووضحت المكتبة طريقة شراء جوال ايفون 14 برو ماكس بالقسط الطريقة الأولى هي أن يقوم المواطن بزيارة فرع المكتبة في أي منطقة الأقرب له والدفع نقدًا سواء عن طريق البطاقة الائتمانية أو نقدًا والثانية يمكن أن يطلع على العروض الأسبوعية من خلال موقع مكتبة جرير وعند إرسال الهاتف إلى عربة التسوق يجب إتباع الخطوات الموضوعة من قبل المكتبة بغض النظر إذا كانت طريقة الدفع أون لاين أو التوصيل إلى باب المنزل أو غيره.
شراء آيفون 14 برو ماكس بالتقسيط
وإذا كنت ترغب في معرفة الموعد الرسمي لإصدار آيفون 14 برو ماكس والوقت الذي يمكنك شراءه من أي المنافذ في المملكة العربية السعودية .
فقد وضعت الشركة المنتجة للآيفون وهي آبل موعدًا مبدئيًا وهو سبتمبر 2022 .
أو أكتوبر بحد أقصى من أجل طرحه في منافذ المملكة .
لكن يجب أن تعلن عنه الشركة أولًا ثم ستطرح الوقت الرسمي لجميع المستخدمين.
لكي تبدأ طلبات الحجز الخاصة بالهاتف مسبقًا قبل وصوله إلى مكتبة جرير.
مواصفات آيفون برو max 14
- أما عن مواصفات آيفون برو ماكس 14 فقد دخلت آبل سوق الهواتف من باب المنافسة الكبيرة والتي جعلتها تطلق عدة هواتف حديثة بإصدارات جديدة .
- ومواصفات ومميزات داخلية وخارجية لم تتح في الشركات المنافسة لها من قبل فالمواصفات التي يتوقعها المتابعين للإصدار الـ 14 من الآيفون.
- ووفق التسريبات هي الكاميرا الخلفية للجهاز والتي يشاع أنه بدقة 64 ميجا بيكسل .
- لكن الشركة لم تؤكد هذا التسريب أو تنفيه في نفس الوقت بالإضافة إلى أن الحجم المتوقع للذاكرة العشوائية .
- قد يصل إلى 12 جيجا بايت بمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت .
- وهي أكبر مساحة موجودة حاليًا في الأسواق ولم يطرح هاتف من قبل به نفس المساحة تلك .
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