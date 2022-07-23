تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط الميسر على سنتين

شركة اليسر للتمويل بالسعودية احتلت المراكز الأولى من بين شركات التمويل بالسعودية كما تعد أيضاً شركة اليسر للتمويل من أسرع شركات التمويل نمواً بالسعودية وذلك لأن شركة اليسر للتمويل تسعى دائماً إلى توفير خدمات التمويل المختلفة للأفراد فمن خلال مقالنا بموقع ثقفني اليوم سوف نتحدث عن إحدى تلك التمويلات الميسرة للأفراد والتى يوفر للعميل الحصول على جميع المستلزمات الشخصية وكذلك المنزلية من خلال تلك التمويل عبر شركة اليسر للتمويل.

تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر

المنتجات التمويلية الميسرة للأشخاص عديدة ومتنوعة حيث توفر شركة اليسر تمويل تورق وتمويل الإجارة وتمويل السلع الاستهلاكية وأيضاً التمويل الشخصي الأصغر كل تلك المنتجات التمويلية صممت خصيصاً لتوفير احتياجات العملاء المختلفة ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن تمويل السلع الاستهلاكية الذي يمكن المتقدم من طلب تمويل شخصي بقيمة ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي للمواطن و 10,000 ريال سعودي للعميل الغير سعودي ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر للإجارة وتتمثل تلك الشروط في الآتي

اشترطت شركة اليسر للإجارة والتمويل أن يكون المتقدم لديه 5000 ريال سعودي كحد أدنى للدخل الشهري.

كما اشترطت أيضاً شركة اليسر أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كذلك اشترطت شركة اليسر أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أهم مزايا تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

لقد صممت شركة اليسر تمويل السلع الاستهلاكية بمزايا تلبي متطلبات العملاء سواء متطلبات شخصية وكذلك المتطلبات المنزلية ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم أهم تلك المزايا وهي

يتميز قرض السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز قرض السلع الاستهلاكية بأنه لا يشترط وجود كفيل.

يتميز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن المواطن السعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 50 ألف ريال.

كما يحصل المتقدم الغير سعودي على تمويل ربما تصل قيمة التمويل إلى 10,000 ريال ودون اشتراط وجود كفيل.

سنتين هي الفترة التى يستطيع من خلالها العميل من سداد أقساط التمويل الشخصي.

قرض السلع الاستهلاكية أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة اليسر

من أجل الحصول على أسرع موافقة على طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للإجارة والتمويل فلابد من تقديم الأوراق التالية