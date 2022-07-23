نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الامن العام نساء 1443 “إدارة المرور رتبة جندي” عبر ابشر توظيف الامن العام القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب تقديم الامن العام نساء بإدارة المرور على رتبة جندي، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بقول طلب تقديم الامن العام نساء 1443 للعمل في إدارة المرور التابع لمديرية الامن العام السعودي، ونستعرض عليكم أدناه كافة التفاصيل بخصوص

تقديم الامن العام نساء

">July 21, 2022 ، كما سنوفر رابط القبول والتسجيل في الامن العام للنساء بإدارة المرور.

وسيتم فتح وتفعيل رابط تقديم الامن العام نساء ، بداية السبت الموافق 1443/12/24هجرياً، وما يقابله السبت الموافق 2022/07/23 ميلادياً، وتستمر عمليات التقديم على وظائف الامن العام نساء حتى تنتهي في يوم الخميس الموافق 1443/12/29هجري وما يقابله 2022/07/28 ميلادي.

كما ذكرنا بعاليه فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح تقديم الامن العام نساء بإدارة المرور، وخلال الإعلان الصادر فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط تقديم الامن العام نساء 1443 ، وبعض الملاحظات التي يجب اتباعها والعمل بها أثناء عملية إدخال البيانات.

شروط تقديم الامن العام نساء 1443

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وجاء على رأس شروط تقديم الامن العام للنساء 1443 ، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، كما جاء ضمن الشروط أن يتوافر في المتقدمة حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف أو الأمانه، وإليكم استكمال الشروط والمؤهل المطلوب كما يلي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية ألا تكون متزوجة من غير سعودي أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يفضّل من لديها مؤهل (الدبلوم) أو (البكالوريوس) في التخصصات التالية (قانون، إحصاء، إعلام، علاقات عامة، إدارة موارد بشرية، إدارة مالية، محاسبة، حاسب آلي، لغة إنجليزية).

رابط تقديم الامن العام نساء 1443

من خلال الدخول عبر رابط بوابة أبشر توظيف ، يُمكنكم إتمام عملية تقديم الامن العام نساء 1443 ، والإطلاع على جميع التفاصيل الأخرى. هذا وقد نوهت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يجب إدخال كافة البيانات بدقة شديدة، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيمنا يخص ذات الشأن.