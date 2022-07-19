ظهرت رسميا نتيجة التاسع سوريا 2022 و ما هو رابط نتائج الصف التاسع في سوريا

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عمر شويل - جدة ظهرت رسميا نتيجة التاسع سوريا 2022 الآن يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوصول إلى رابط استخراج نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في دولة سوريا عن طرح نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي عبر موقعها الرسمي، يتم متابعة وزارة التربية والتعليم السورية عبر منصة تويتر، حيث يتم من خلال إدراج التعليمات والإجراءات الجديدة في كل ما يخص التعليم السوري، مع إمكانية التواصل معهم مباشرة عبر الموقع الرسمي لهم، سوف يسارع الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجتهم ومعدل علاماتهم، كما يمكن التعرف علي خطوات استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا و رابط نتائج التاسع 2022.



ظهرت رسميا نتيجة التاسع سوريا 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية بوزيرها الدكتور حزوان الواز ونائبه الدكتور عبد الحكيم الحمد أن نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2022 تم إدراجها رسميا من الساعات قليلة عبر الرابط الرسمي، وأضافت الوزارة أن عمليات التصحيح تمت بمنتهي الدقة.

رابط استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب

يمكن الدخول مباشرة عبر بوابة النتائج لاستعلام عن نتائج الصف التاسع أو أي مرحلة دراسية سواء كانت أساسية أو إعدادية، حيث يتم تحديد المحافظة السورية الخاصة بالطالب ثم إدراج رقم الاكتتاب الذي يمتلكه الطالب المدرسي والضغط على خيار ابدأ البحث لتظهر النتيجة مباشرة بعد ذلك.

كيفية الاستفسار عن نتائج البكالوريا في سوريا

نقدم لكم أسهل طريقة للحصول على نتيجة البكالوريا في سوريا ، خاصة وأن هناك من يبحث عن وسيلة لتحميل النتيجة عبر الموقع ، وجاءت الخطوات كالتالي:

ادخل موقع وزارة التربية والتعليم السورية. ثم انتقل إلى أيقونة نتائج الاختبار. بعد ذلك ، سيتم اختيار دورة البكالوريا 2022. ثم تتم الاستفسارات عن طريق رقم الاشتراك أو بالاسم الكامل. ثم اكتب المقطع وكل البيانات. انقر فوق عرض النتيجة في النهاية.

نتائج البكالوريا حسب الاسم

يمكن لطلبة الثانوية العامة في الجمهورية السورية الاطلاع على نتائج البكالوريا بحسب الاسم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البحث عن نتيجة الثانوية بالاسم. ثم تحديد المحافظة التي تقدم فيها الطالب على الاختبارات. كتابة الاسم الأول، ثم إدخال اسم الأب. كتابة النسبة، ثم الضغط على “بحث”. سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب المستعلم عنه.

تطبيق وزارة التربية السورية

تحرص الجمهورية السورية تطبيقا إلكترونيا يمكن الطالب من معرفة نتيجته في المرحلة الثانوية، ويأتي ذل بهدف توفير الوقت والجهد على جميع الطلبة في تلك المرحلة التعليمية، وتسهيل كافة الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة.