نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف 1443 رابط التسجيل وشروط الأهلية sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف والعاطل وغيرهم من الفئات الأخرى، حيث لم يفرق النظام بين موظف وعاطل أو متزوج وأعزب، ولكنه وضع شروطاً عامة للتسجيل في البرنامج تطبق على جميع المتقدمين من المواطنين الراغبين في الانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، والسبب في ذلك هو أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يعد ينظر لحالة المتقدم الاجتماعية أو الوظيفية أو العمر، وإنما يعتمد فقط على الحالة الاقتصادية مقارنةً بالحد المانع للضمان الاجتماعي، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، ورابط تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتقديم طلب جديد.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور مستهدفةً به جميع المواطنين أصحاب الدخل الشهري المنخفض أو المتوسط، حيث يشتمل النظام على العديد من الفئات الجديدة التي لم تكن مشمولة بالضمان الاجتماعي من قبل مثل الموظفين، وهذا أحد أهم مزايا النظام المطور وهي اشتماله على فئات مجتمعية لم تكن مشمولة بالضمان القديم.

فالمعيار الأساسي والرئيسي للاستحقاق هو حالة الأسرة المالية، حيث يستهدف الضمان المطور الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للمال، وهذا ما تم التوجيه به من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وما تم التأكيد من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حيث صرح سموه بمراعاة المواطنين الأكثر حاجة للدعم.

وذلك لمساندتهم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها زيادة في الأسعار وارتفاعاً في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، ولم يتوقف الضمان الاجتماعي عند تقديم إعانات مالية فقط، ولكنه أصبح مهتماً بتوفير خدمات التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص عمل للقادرين على العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

لم يحدد نظام الضمان الاجتماعي المطور شروطاً خاصة بالموظفين يجب عليهم الالتزام بها، وإنما وضع شروطاً عامة يجب على جميع المتقدمين الالتزام والتقيد بها، ويتمثل الشرط الأول من شروط الضمان الاجتماعي الجديد في أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية باستثناء زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين.

وأبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، وأن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة على الأراضي السعودية خلال عام قبل تاريخ تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف أو غيره، بالإضافة إلى ضرورة توفير المتطلبات التالية:

أن يقل دخله الشهري المحتسب عن الحد المانع المحتسب للمعاش.

استيفاء متطلبات الصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل بمتابعة منصات التوظيف المعتمدة.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة.

ألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من جانب الدولة.

عدم امتلاك ثروات أو أصول عالية القيمة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد التأكد من توافر جميع الشروط وانطباقها على المتقدم وأسرته، فيتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بشكل مباشر من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان، ولكن هناك حالة واحدة فقط تستدعي الذهاب إلى أقرب فرع للضمان الاجتماعي وهي عند الرغبة في الحصول على طلب استثناء من شرط الجنسية.

وذلك للحالات المستثناة من شرط الجنسية والمذكورة بشروط الضمان الاجتماعي المطور عالية، أما غير ذلك فيتاح التقديم مباشرةً عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول ⇐ (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443

عند تقديم طلب جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، فيطلب من المتقدم العديد من البيانات والمعلومات، لذلك يجب تجهيز كافة البيانات المطلوبة، وتتيح منصة الدعم إمكانية استكمال عملية التسجيل في وقتٍ لاحق، فعند عدم القدرة على إدخال بعض البيانات، فيمكن الانتظار حتى توفيرها في وقتٍ لاحق، وفي النهاية يمكن معرفة معايير تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف وشروطه من خلال المقال.