نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443 والأوامر الملكية الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن متى ينزل، هذا ما يبحث عنه الكثيرين من مستفيدي دعم برنامج حساب المواطن في السعودية خلال هذه الفترة خصوصاً مع توافق موعد القبض الشهري مع موعد عيد الأضحى المبارك، ومن هنا وحرصاً من حكومة المملكة السعودية والمتمثلة في القائمين على البرنامج قاموا بالإفصاح عن متى يتم إيداع الدفعة 56 وذلك من خلال صفحة البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ، والذي تقرر أن ينزل قبل موعد عيد الفطر المبارك، هذا بالتزامن مع صدور القرارات الملكية السامية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين السعوديين، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل من خلال هذا المقال.

متى ينزل حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443

قد أعلن برنامج حساب المواطن الهجري اليوم عن متى ينزل حساب المواطن و موعد صرف راتب شهر ذي الحجة 1443، فقد بدأ اليوم منذ ساعات النهار الأولى بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحسابات الخاصة بهم على البرنامج وستستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الموافق الأربعاء 6 شهر يوليو 2022 والموافق 7 شهر ذو الحجة.

بحيث يمكن للمستفيدين صرف رواتبهم بعد استكمال عملية الإيداع.

كما حث البرنامج المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج راتب صرف حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، واتباع بقية الاجراءات المطلوبة للتمكن من الدخول إلى الحساب وصرف قيمة الدعم المستحق.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2022

تفاصيل الدفعة الـ 56 لشهر يوليو 2022

3.1 مليار ريال سعودي للمستفيدين والمستحقين للدعم.

25 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة للمستحقين.

10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.

كما يمكنكم حساب المبلغ المستحق ببرنامج حساب المواطن بعد التسجيل والمتوقع نزوله من خلال حاسبة حساب المواطن بشكل إلكتروني.

تفاصيل الدفعة الـ 56 | 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو. pic.twitter.com/8o5yycOMZl — حساب المواطن (@citizenaccount) تفاصيل الدفعة الـ 56 | 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو. pic.twitter.com/8o5yycOMZl — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

أمر ملكي بفتح باب التسجيل لصرف راتب حساب المواطن

صدر أول أمس تحديداً الاثنين الموافق 4 يوليو 2022 أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله، بالموافقة على بعض الأوامر الملكية التي تهدف إلى حماية المواطنين السعوديين من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار العالمية.