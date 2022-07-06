نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد وبطاقة الأولوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في سياق التحديثات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي نظام التأمينات والضمان الاجتماعي ، فقد وضعت الوزارة بعض الشروط الجديدة بخصوص المبادئ الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد وبطاقة الأولوية ، وبطاقة الأولوية هي بطاقة رقمية تعريفية ذات صلاحيات ، تتيح لحاملها الحصول علي كافة الخدمات الصحية بكل سهولة ، حيث تربط البطاقة قاعدة بيانات تخص حاملها وتاريخه المرضي وحالته الصحية ، وتستهدف البطاقة كبار السن و ذوو الإعاقة أو الهمم وعمالة الرعاية الصحية وفئات العلاج المرحلي ومرضي الفشل الكلوي ، ويتمتع بخدمات البطاقة حاملها فقط وتحدد هويته نيابة عن الهوية الوطنية لدي دور الرعاية الطبية والمستشفيات ، ويمكن للمتمتعين بمعاش الضمان التعرف علي طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اشتراطات نظام الضمان الاجتماعي الجديد وبطاقة الأولوية

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط في تقديم بطاقة الأولوية الضمان الاجتماعي الجديدة ، وذلك عبر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالاشتراطات التالية كالآتي :

بطاقة الضمان الاجتماعي متاحة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين. الضمان الاجتماعي لا يشمل غير السعوديين ولا الزوجة الأجنبية لمواطن. يحصل علي حقوق الرعاية بالضمان و تكون الأولوية للفئات ذات الأولوية للضمان الاجتماعي وهم : كبار السن ، وذوي الإعاقة ، وأصحاب الهمم ، ومرضي الفشل الكلوي ، وفئات الاحتياج المرحلي. لا يتمتع بخدمات البطاقة سوي صاحبها فقط. البطاقة غير سارية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات. تستخدم البطاقة علي حجز موعد مسبق مع جهة توفير الخدمة.

إصدار بطاقة الأولوية

يتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد بمجموعة من مزايا نظام الرعاية الصحية لنظام الضمان الاجتماعي ، و سوف يتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد في يوم الثالث والعشرين من الشهر الجديد ، ووفق بيان وزارة الضمان الاجتماعي ندعو المستفيدين للحصول الأولوية في تقديم تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي و الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي ، وإصدار البطاقات كالآتي :

يقوم المستفيد بالتوجه لأقرب مستشفي تابع لمحل إقامته. طلب نموذج بطاقة الأولوية الجديدة. ملئ البيانات الشخصية والطبية وبيانات التواصل. توفير كافة المرفقات المطلوبة للنموذج. تقديم كافة المستندات مع النموذج بمكتب أولوية بالمستشفي. يتم دراسة الطلب من قبل المختصين بوزارة الموارد والضمان الاجتماعي خلال أيام. في حال تم الموافقة علي الطلب ، يتم إصدار بطاقة سارية لمدة عام ، ويتم التجديد بواقع تقارير طبية جديدة كل عام.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

لضمان الحصول علي معاش اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يمكنك التقديم وفقًا للشروط التالية :

المتقدم من الجنسية السعودية من الجنسين عدا الأجنبية المتزوجة من مواطن. المعاش متاح لكبار السن فقط من الجنسين وفق نظام وزارة الموارد الشرية الجديد. يشمل المعاش الأسر العائلة لأطفال ، وأهل الغائبين المفقودين ، وأهل مدمني المخدرات. يتمتع بالمعاش أيضاً الأيتام معلومي أو مجهول الأب والمطلقات بأطفال والأرامل. يوفر المتقدم رقم حساب بنكي IBAN من أرقام الحسابات الجديدة. يتوافر في المتقدم شروط القبول في الضمان وعدم الحصول علي دخل آخر.

وحدد مجلس الوزراء في الحكومة اشتراطات بطاقات الأولوية وفق إجراءات الشؤون الاجتماعية أيضاً

التسجيل في معاش نظام الضمان الاجتماعي الجديد

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وضع رقم الهوية وكلمة المرور إن كنت مسجل من قبل أو تسجيل حساب جديد. يمكن الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد بإستخدام معرف حسابك في أبشر. يتم إنشاء ملف شخصي جديد من مبوب مستفيد جديد في النظام. وضع البيانات الشخصية وبيانات الاتصال وعنوان المستفيد المسجلة في بطاقة الهوية الوطنية. كتابة رقم الحساب البنكي IBAN ، وتسجيل مجمل الدخل الشهري للمستفيد. تسجيل البيانات الشخصية والعائلية وفق بطاقة الهوية و ضمان صحة المعلومات. بالضغط علي إرسال ، يتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل نظام الضمان الاجتماعي خلال أيام. ستصلك رسالة علي رقم الهاتف المسجل إن تم قبول طلبك ويمكن متابعة الطلب من خلال مبوب طلباتي علي الموقع.

10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت واس موافقة الملك سلمان تخصيص دعم إضافي لحساب المواطن بقيمة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن :