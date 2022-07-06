نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قطار الحرمين السريع واهم العروض والخصومات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع قطار الحرمين الشريفين هو موقع إلكتروني تم تخصيصه لتسهيل حجز تذاكر القطار لجميع المسافرين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقتصر نطاق حركة القطار بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويتم ذلك في مدة تقدر بمائة وعشرين دقيقة فقط، حيث يقطع القطار مسافة تقدر ب450 كم، وتبلغ سرعة القطار الأسرع في منطقة الشرق الأوسط 300 كم/ ساعة، يبلغ عدد محطات القطار خمس محطات هي (مكة المكرمة- جدة- محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية- محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي- المدينة المنورة)، وقد قامت اول رحلة تجارية للقطار بتاريخ 11 اكتوبر 2018.

موقع قطار الحرمين السريع

موقع قطار الحرمين الشريفين هو الموقع الرسمي الذي دشنته الحكومة السعودية لتطوير منظومة النقل العام في المملكة، خاصة مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين سنوياً، الأمر الذي دفع إلى زيادة الحاجة غلى توفي الوقت والجهد بين الحجاج وسكان المملكة أثناء التنقل بين العاصمة والمقدسة والمدينة والمنورة، حيث يحتوي كل قطار على 13 عربة بها 417 مقعدا.

حجز قطار الحرمين الشريفين

يتم حجز تذاكر قطار الحرمين من خلال عدة طرق:

الحجز من خلال تطبيق قطار الحرمين على الجوال.

الطريقة التقليدية بزيارة مكاتب المحطات وشراء التذاكر.

الحجز من خلال الموقع الإلكتروني باختيار حجز جديد وتحديد وجهة السفر ومحطة الانطلاق والموعد المفضل للسفر.

رقم خدمة عملاء قطار الحرمين السريع

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء قطار الحرمين من خلال الاتصال بالرقم 920004433، المخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المسافرين.

عروض وخصومات قطار الحرمين

أعلنت صفحة خدمة العملاء لقطار الحرمين عن مد فترة العرض على تذاكر الدرجة الاقتصادية ابتداءً من يوم الثالث من يوليو، ويمكن للمسافرين الحجز عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وقد وفر القطار خصومات ثابتة لعدد من الفئات كالتالي:

خصم بنسبة 40% للأطفال المسافرين على درجة الأعمال، وخصم 50% للأطفال على الدرجة الاقتصادية.

يحصل الرضع على نسبة خصم 90% للرضع الذين لا يشغلون مقعداً ويشاركون المقعد مع شخص بالغ، مع العلم أن المسموح لكل بالغ رضيع واحد فقط، بينما يحصل الرضع الذين يشغلون مقعداً على نفس الخصم الذي يحصل عليه الأطفال.

المسافرين من ذوي الهمم يحصلون على تخفيض بنسبة 50%.

هل يمكن إلغاء حجز قطار الحرمين

يوفر موقع الحجز إمكانية إلغاء الحجز برسوم (مرتبط بوقت انطلاق القطار) كالتالي:

خلال 24 ساعة وأكثر يكون إلغاء الحجز مجاني.

24 ساعة إلى 20 دقيقة 35% من قيمة التذكرة.

أقل من 20 دقيقة لا يسمح بإلغاء الحجز.

تحتوي الصورة بالأعلى على جدول تغيير أو إلغاء حجز تذاكر القطار.