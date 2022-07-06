نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول حساب المواطن 1443 ca.gov.sa برقم الهوية عبر جوالك في دقائق شروط الأهلية والاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول حساب المواطن 1443 أصبح متاحًا الآن بعدما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفتح برنامج حساب المواطن للتقديم مرة آخرى بعد أن تم إغلاقه في شهر مارس عام 2020، حيث أمر سيادته الحكومة السعودية بتخصيص مبلغ مالي وقدره 20 مليار ربال سعودي لبرامج الحماية الاجتماعية والخدمات التي تُقدم للمواطن لصرف راتب شهري له لمساندته على ظروف الحياة المعيشية في ظل إرتفاع الأسعار الشديد، وجاءت تلك التغيرات المادية تنفيذًا للخطة التي وضعها الملك محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الشئون الاقتصادية، ولذلك سوف نستعرض ‏طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والفئات المستحقة وتتطابق عليهم شروط الحصول على الراتب.

حساب المواطن

خصصت الحكومة 10 ملايين و400 ألف ريال من أجل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي الحاصلين على دخل شهري من برنامج حساب مواطن، ومقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 الذي كان له ميزانية بلغت ملياري ريال وفقًا لما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمن التقديم أيضًا التسجيل في حساب المواطن للمتزوجه، ومن ثم سوف نوضح طريقة التقدم بطلب للبرنامج والاستفادة من التطويرات الجديدة التي عدلها الملك سلمان.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أودع البرنامج منذ قليل الإيداع المخصص لشهر يوليو 2022 الموافق هجريًا شهر ذو الحجة 1443 على أن يستمر إيداع الدفعة 56 حتى اليوم الأربعاء، ليبدأ كل مستفيد في الحصول على الراتب يوم 10 من كل شهر ميلادي جديد كما هو معروف وأحيانًا قد يتأخر يومًا أو يومين في حال وجود أي عطلات رسمية في البلاد.

تسجيل دخول حساب المواطن 1443

تعد طريقة التسجيل في حساب المواطن للفرد من أسهل ما يمكن فقط إذا ما اتبعت هذه الخطوات التالية:

في البدابة قم بالنقر على رابط حساب مواطن الالكتروني للذهاب إليه.

الالكتروني للذهاب إليه. وابدأ الآن في أولى الخطوات وهى إنشاء حساب جديد لك من خلال الضغط على ايقونة تسجيل جديد.

ادخل الآن رقم هويتك كما هى في الهوية الوطنية، ورقم الجوال الخاص بك، وغيرهم من المعلومات المطلوبة.

الآن ستستقبل رسالة على جوالك تحتوي على كلمة المرور التي ستدخل بها إلى المنصة مؤقتًا.

يجب تغيير كلمة السر بآخرى أقوى منها حتى يصعب على أحد تخمينها.

وبعد التأكد من كل معلومة أدخلتها لابد من التعليم على صحة البيانات وأنها على مسئوليتك الشخصية.

هكذا شبه تم تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن 1443 يتبقى أهم خطوة وهى رفع أوراق والوثائق اللازمة على الموقع.

وفي النهاية انقر على ايقونة التسجيل.

ونرجو منك إذا واجه أحدكم أي مشكلة خلال حساب المواطن تسجيل جديد 2022 فلا يتردد بترك تعليق لنساعده.