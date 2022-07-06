رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443 لمعرفة قيمة الدعم المستحق portal.ca.gov.sa

نعرض لكم رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443 والتي يمكن من خلالها معرفة قيمة الدعم المستحق للمواطنين المستفيدين من الدعم المالي الذي تقدمه المملكة للعديد من الفئات التي تكون في حاجة لذلك الدعم، حيث يستفيد من دعم حساب المواطن الأسر والأفراد من محدودي الدخل والأرمل والمطلقات وغيرهم، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المواطن المستحق للدعم يمكنه التعرف على المبلغ المستحق له من خلال الحاسبة التقديرية حيث يختلف مبلغ الدعم من فرد إلى أخر ويكون ذلك وفقا لعدد من المعايير التي وضعتها الحكومة السعودية مثل مقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ويعد ذلك البرنامج من اهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها ويستفيد منه عدد كبير.

كيف تحسب قيمة دعم حساب المواطن 1443

وتوفر المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام على مدى استحقاقك للعدم من خلال نشر نتائج الأهلية قبل كل دفعة، وذلك حتى يستطيع المواطنين المستفيدين من معرفة أنه سوف يتم الصرف لهم، كما توفر المنصة إمكانية حساب قيمة الدعم الخاص بك في حال كنت من المستحقين من خلال نتائج الأهلية، ويتم ذلك من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية وتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور، ثم الضغط على “الحاسبة التقديرية” وسوف يظهر أمامك على الشاشة المبلغ المستحق لك وذلك بعد أن يتم تطبيق المعايير التي تم وضعها بعناية من أجل توفير العدالة داخل المجتمع السعودي وأن يحصل كل مواطن على الدعم الذي يستحقه وهو ما يحقق الهدف من إنشاء ذلك البرنامج الذي يعد من أهم برامج دعم المواطنين.

بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 56 اليوم

وتم الإعلان منذ قليل عن بدء إيداع حساب المواطن في الدفعة 56 من البرنامج لكافة المواطنين المستحقين لتلك الدفعة، وذلك بناءا على الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي قررت تقديم موعد صرف المستحقات ليكون اليوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة و6 يوليو، وبناءا على ذلك تم الإعلان منذ قليل عن بدء إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين المكتملة أوراقهم، على أن يتم استكمال الصرف على مدار اليوم الأربعاء ليتم إيداع كافة المستحقات بنهاية اليوم ويستطيع جميع المواطنين الحصول على المستحقات الخاصة بهم في أي وقت من اليوم.