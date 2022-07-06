نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها 1443 في المقال التالي
تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها 1443، صرح برنامج دعم المواطن في المملكة العربية السعودية عن إتاحة تسجيل “الزوجة” في البرنامج وذلك عن طريق خدمة المستفيد وبدون زوجها، ولقد أنشأت الحكومة في السعودية هذا البرنامج بهدف توفير الدعم للمستحقين من المواطنين، ويتساءل الكثيرون حول هل يمكن للمرأة التسجيل كمستفيد أساسي بدلا من زوجها، ولقد قام البرنامج بتخصيص ميزانية كبيرة من أجل ذلك، ولقد تم إنشاء البرنامج أيضًا بهدف العمل على مساعدة جميع الأفراد المحتاجين في ظل الظروف الغير مستقرة من ارتفاع للأسعار وغلاء المعيشة.
تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها:
ردت المصادر المسئولة على سؤال يتم تداوله هذه الأيام وهو “هل تستطيع الزوجة التسجيل في برنامج حساب المواطن من غير زوجها”، وقالت أنه تستطيع المرأة التسجيل في البرنامج وذلك على هيئة مستفيد رئيسي، ولكن يقتصر ذلك على عدد من الحالات والتي ذكرت كالتالي:
-
- تسجيل الزوجة في حساب المواطن 1443
- يمكن للمرأة التي هجرها زوجها، والتي سجن زوجها، والمرأة التي غاب زوجها عنها أن تقوم بالتسجيل في البرنامج.
- كما تستطيع الزوجة المتزوجة من غير سعودي التسجيل، وكذلك زوجة الرجل الفاقد للأهلية.
ملحوظة/ ويجب على المذكورين أعلاة القيام بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل وذلك بهدف إثبات وضعها، كما يجب أن تكون المرأة من ضمن الفئات المذكورة أعلاة، وفي حالة عدم توافر ذلك فيتم إضافتها كفرد تابع لرب الأسرة.
كيفية تسجيل السيدة في برنامج دعم المواطن:
يمكن للمرأة التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من الخطوات السهلة والتي جاءت كالتالي:
- في البداية يشترط تسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن في السعودية.
- بعد ذلك قم بتحديد “إنشاء حساب جديد”، ثم قم بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وكذلك تاريخ الميلاد.
- وبعد إتمام عملية التسجيل سوف تصلك رسالة يوجد بها كلمة المرور “المؤقتة” وذلك من أجل متابعة التسجيل على الموقع.
- في النهاية يجب عليك تعديل كلمة المرور بكلمة جديدة. ثم بعده يجب التأكد من سلامة البيانات، ثم يقوم برفع طلب التسجيل مع القيام بإرفاق الأوراق المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.