تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها 1443، صرح برنامج دعم المواطن في المملكة العربية السعودية عن إتاحة تسجيل “الزوجة” في البرنامج وذلك عن طريق خدمة المستفيد وبدون زوجها، ولقد أنشأت الحكومة في السعودية هذا البرنامج بهدف توفير الدعم للمستحقين من المواطنين، ويتساءل الكثيرون حول هل يمكن للمرأة التسجيل كمستفيد أساسي بدلا من زوجها، ولقد قام البرنامج بتخصيص ميزانية كبيرة من أجل ذلك، ولقد تم إنشاء البرنامج أيضًا بهدف العمل على مساعدة جميع الأفراد المحتاجين في ظل الظروف الغير مستقرة من ارتفاع للأسعار وغلاء المعيشة.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن من غير زوجها:

ردت المصادر المسئولة على سؤال يتم تداوله هذه الأيام وهو “هل تستطيع الزوجة التسجيل في برنامج حساب المواطن من غير زوجها”، وقالت أنه تستطيع المرأة التسجيل في البرنامج وذلك على هيئة مستفيد رئيسي، ولكن يقتصر ذلك على عدد من الحالات والتي ذكرت كالتالي:

تسجيل الزوجة في حساب المواطن 1443

يمكن للمرأة التي هجرها زوجها، والتي سجن زوجها، والمرأة التي غاب زوجها عنها أن تقوم بالتسجيل في البرنامج.

كما تستطيع الزوجة المتزوجة من غير سعودي التسجيل، وكذلك زوجة الرجل الفاقد للأهلية.

ملحوظة/ ويجب على المذكورين أعلاة القيام بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل وذلك بهدف إثبات وضعها، كما يجب أن تكون المرأة من ضمن الفئات المذكورة أعلاة، وفي حالة عدم توافر ذلك فيتم إضافتها كفرد تابع لرب الأسرة.

كيفية تسجيل السيدة في برنامج دعم المواطن:

يمكن للمرأة التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من الخطوات السهلة والتي جاءت كالتالي: