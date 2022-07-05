نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن جديد ca.gov.sa وشروط الأهلية والاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن جديد من أكثر الموضوعات المتصدرة مواقع البحث عبر شبكة الإنترنت، حيث صدر أمرًا ملكياً بإعادة فتح التسجيل في الدعم من برنامج حساب المواطن، ووجدنا في الفترة السابقة عن إمكانية فتح تقديم جديد في حساب المواطن لمن لا يشمله الدعم، وجاء هذا الأمر الملكي انطلاقًا من حرص الملك “سلمان بن عبد العزيز” على توفير سبل الحياة الكريمة لأبنائه وبناته مواطني المملكة العربية السعودية، وقرار فتح تسجيل حساب المواطن جديد يساعد في حماية المواطنين والمواطنات بالمملكة من تداعيات الآثار السلبية المترتبة على الزيادة الرهيبة في الأسعار التي يشهدها العالم كله، ومن خلال هذا التقرير سنقدم طريقة التسجيل في حساب المواطن كمستخدم جديد عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، كما سنكشف عن رقم تليفون حساب المواطن الجديد، والتسجيل في برنامج حساب المواطن بعد تطبيق التعديلات الجديد.

رابط التسجيل في حساب المواطن جديد

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على الدعم من حساب المواطن، حيث يتم تسجيل حساب مواطن جديد من خلال تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، وطلب لنظام البيانات الشخصية وبيانات الدخل والعقارات التي لدى المتقدم وبيانات الاتصال للمتقدم، وينبغي توخي الدقة في ملء استمارة الطلب الإلكتروني لأن تقديم بيانات خاطئة قد يعرض المتقدم للحرمان من استحقاق الدعم، ويقوم النظام بمراجعة البيانات المقدمة مع الجهات الرسمية ذات الصلة للتأكد من استيفاء المتقدم لشروط لأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن، ومن خلال الفقرة التالية نوضح طريقة الولوج إلى رابط حساب المواطن تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد

كشف الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر عن كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن، فجميع خطوات التسجيل تم إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن دخول، فالمواطن غير مضطر للنزول لأحد مقرات النظام للتسجيل في البرنامج، فيمكنه تقديم طلب الحصول على الدعم من خلال تتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: إنشاء حساب جديد على الموقع من خلال إدخال البيانات التالية: الدخول على رابط حساب المواطن الإلكتروني. إدخال تاريخ الميلاد إضافة تاريخ الميلاد. وضع رقم الجوال.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول على الموقع: يقوم النظام بإرسال رسالة بكلمة المرور المؤقتة لاستكمال عملية التسجيل.

الخطوة الثالث: تغيير كلمة المرور على الموقع: يشترط النظام قيام المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة بكلمة مرور جديدة.

الخطوة الرابعة: إضافة البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل على النحو التالي: وضع البيانات العامة. تعبئة خانات بيانات العنوان. ملء الفراغ المخصص لبيانات التابعين. إدراج بيانات الحساب البنكي. إضافة بيانات الدخل. كتابة بيانات العقارات إن وجدت.

الخطوة الرابعة: رفع الوثائق والمستندات إلكترونيًا:إرفاق الوثائق المطلوبة مع طلب التسجيل في البرنامج.

تظهر الوثائق والأوراق التي تم رفعها على الموقع عند إتمام تقديم الطلب.

تظهر الوثائق والأوراق التي تم رفعها على الموقع عند إتمام تقديم الطلب. الخطوة الخامسة: مرحلة مراجعة البيانات: يطلب النظام من المتقدم مراجعة البيانات المدخلة عبر البوابة. الإقرار بصحة البيانات بعد مراجعتها. تقديم الطلب.



تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية

تقدم البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عدة خدمات للمستفيدين من البرنامج، فيمكن للمستفيد الاستعانة بحاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة القيمة التقديرية للدعم، كما يمكنه الاستعلام عن نزول الدعم وإضافة مولود جديد إلى الدعم إلكترونيا مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المستفيدين، ومن خلال الخطوات التالية نكشف طريقة دخول حساب المواطن:

الانتقال إلى رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني. إدخال بيانات الدخول. وضع اسم المستخدم. إضافة كلمة المرور. إدراج رمز التحقق. انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية

إنشاء برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية جاء في الأساس لحماية المواطنين من الآثار المباشرة وغير المباشر التي قد يترتب على الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في المملكة، وفي هذا السياق أطلق البرنامج لدعم الأسر السعودية في مواجهة أعباء الحياة اليومية وتوفير الدعم النقدي المباشر للفئات المستهدفة من الدعم، وناشد القائمين على برنامج حساب المواطن بضرورة إجراء تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن في حال حدوث تغيير في بيانات المستفيد حتى لا يحرم من الدعم أو يستبعد من صرف الدفعة المالية، وفيما يلي طريقة الدخول على رابط تحديث حساب المواطن بالخطوات:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونيّة لحساب المواطن “. تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات التالية: إدراج اسم المستخدم .

وضع كلمة المرور.

إضافة رمز التحقق المرئي. التوجه إلى أيقونة (الخدمات الإلكترونيّة). قم بالضغط على خدمة (تحديث البيانات). ينبغي على المستفيد إضافة كافّة البيانات المراد تحديثها في النظام، حيث يوفر الموقع إمكانية التعديل: الاسم والحالة الاجتماعية. تعديل المستوى التعليمي والعنوان البريدي. تغيير المسكن :المنطقة أو المدينة أو الحي والشارع. تحديث رقم الهاتف المنزلي أو رقم الهاتف الجوال أو تغيير رقم الجوال الآخر. تحديث البريد الإلكتروني. تغيير بيانات الحساب البنكي. مراجعة البيانات المحدثة. اضغ على كلمة “تأكيد”.

شروط حساب المواطن 1443

يمكن للجميع في المملكة العربية العربية السعودية التسجيل في حساب المواطن جديد بعد استيفائهم لشروط الأهلية والاستحقاق في الدعم، حيث حدد النظام شروط استحقاق الدعم لضمان وصول الدعم المالي من البرنامج إلى مستحقيه الفعليين، ولكن قد يختلط على البعض الأمر في الفرق بين شروط الأهلية وشروط الاستحقاق في دعم برنامج حساب المواطن، فما هي شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، وما الفرق بينها وبين شروط الاستحقاق؟ ولمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة يمكنكم متابعة الصورة التوضيحية التلية:

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يوفر برنامج حساب المواطن السعودي عبر البوابة الإلكترونية خدمات مميزة للمسجلين في الدعم، حيث يمكن إجراء الاستعلام عن نزول راتب حساب المواطن من خلال الدخول على رابط البرنامج على شبكة الإنترنت وإتباع الخطوات التالي:

التوجه إلى رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية ” بشكل مباشر. تسجيل الدخول على البوابة. إدراج بيانات الدّخول المطلوبة في الحقول المعدة لها. إضافة كافة بيانات حسابكم بدقة. انقر على خدمة (استعلام حساب المواطن). وضع رقم الهوية الشخصية في الخانة المخصصة له. انقر على أيقونة (استعلام).

متى ينزل حساب المواطن

نجد هذا السؤال دائما ما ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد صرف راتب حساب المواطن الجديد، حيث حدد النظام أن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، وفي حال مصادفة وقوع يوم الصرف في يوم عطلة أو إجازة يتم تغيير موعد الصرف، فإذا وقع يوم الصرف يوم الجمعة يتم تقديم تاريخ الصرف، أما إذا صادف يوم نزول دعم حساب المواطن في يوم السبت يتم صرف الدعم في يوم الأحد.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يوفر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن فرص للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبية قبل نزول راتب حساب المواطن في حسابه البنكي، حيث يطلب الموقع إضافة بيانات خاصة بالمستفيد التي من خلالها يقوم النظام بإشعارك بمقدار راتب حساب المواطن الذي سوف تحصل عليه:

الانتقال مباشرةً إلى رابط “ الحاسبة الآلية لحساب المواطن ” “ من الموقع الإلكتروني للدعم. يعرض الموقع على الشاشة سؤالين هما: الأول هو “هل أنت مسجل في البرنامج”؟ السؤال الثاني “هل أنت فرد مستقل” أو “رب أسرة” عند اختيار المستفيد لخيار رب أسرة سيتم إظهار خانات جديدة من أجل إضافة التابعين الأكثر من 18 عام والأقل من18 عام، كما يطلب الموقع في خانة أخرى إضافة الدخل الكلي للأسرة. أما إذا تم اختيار مستقل سيطلب البرنامج إضافة مجموع الدخل فقط.

قم بالتأكيد على المبلغ المدخل أثناء التسجيل بالبرنامج بالإضافة إلى التأكيد على معلومات التابعين المدخلة وقت التسجيل.

اضغط على أيقونة “الحاسبة التقديرية” ليظهر القيمة التقديرية للدعم.

رقم تليفون حساب المواطن المجاني

يوفر برنامج حساب المواطن السعودي عدة طرق للتواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالبرنامج، حيث يمكن للمستفيدين تقديم اقتراحات واستفساراتهم حول طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد أو تقديم شكاوى حول توقف الدعم أو الاستفسار عن شروط الاستحقاق والأهلية، كما يمكن تقديم الأسئلة حول مواعيد نزول الدعم في حسابات المستفيدين، وفيما يلي عرض لكافة طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن السعودي:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا بعد عرض كيفية التسجيل في حساب المواطن جديد ورابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، كما قمنا بعرض طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن وكيفية استخدام حاسة حساب المواطن التقديرية