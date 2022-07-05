رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الشروط وكيفية تقديم جديد 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis عن طريق النت إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الجهة المختصة عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصبح يعتمد على الدخل الشهري والحالة الاقتصادية أو المادية للمتقدم بدلاً عن اعتماده سابقاً على معايير أخرى كالسن والحالة الاجتماعية وغيرها، وبذلك فقد أصبح يشتمل على فئات لم تكن موجودة بالنظام القديم للضمان الاجتماعي، وقد قمنا من خلال المقال بتوفير رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي لكي يستهدف كافة الأفراد والأسر الأشد حاجة للمال من أجل تزويدهم وإعطائهم دعماً نقدياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية لتحسين الحالة المعيشية لهم، وتحقيق الاستقلال المالي وتحويل الأفراد المستحقين من حالة الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق برامج تأهيلية وتدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وقد أنشأت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق ببرنامج الضمان المطور سواء التسجيل في الضمان المطور أو استعلام حالة الأهلية والاستحقاق، كما أعلنت عن نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد ليتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلالها، ومن جانبها أكدت على إتاحة التسجيل في الضمان المطور أمام كافة المواطنين.

وبعد انتهاء المتقدم من تعبئة بيانات الملف الموحد بنسبة مائة بالمائة، يتم دراسة الطلب عن طريق لجنة مختصة بدراسة طلبات الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة هل تنطبق شروط استحقاق الضمان المطور على المتقدم أم لا، ثم تصدر القرار النهائي للأهلية سواء كان مؤهلاً أو غير مؤهل بناءً على البيانات المدخلة من جانب المستفيد، والواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم تقديم طلب جديد في الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت، ثم إنشاء حساب جديد من خلال النقر على “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة البيانات اللازمة بشكل صحيح ودقيق، وتتمثل البيانات المطلوب إدخالها في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

ثم كتابة رمز التحقق الموضح بالصورة، والتأشير في مربع إقرار الشروط والأحكام، ثم النقر على تسجيل، وسيرسل نظام الضمان الاجتماعي المطور كلمة المرور المؤقتة على الجوال المسجل في النظام، قم بإدخال الرمز لتفعيل رقم الهاتف الجوال، ثم النقر على توثيق، وبعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة الضمان المطور باستخدام الهوية وكلمة المرور لتبدأ في تعبئة بيانات الملف الموحد.

كما يتاح الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بالنقر على نفاذ، ثم تعبئة بيانات حساب أبشر للمتقدم، ثم إدخال رمز التحقق، وسيتم التحويل إلى منصة الدعم والإعانات الاجتماعية لتسجيل حساب جديد في المنصة، وتبدأ أولى خطوات التقديم على الضمان المطور بتعبئة البيانات الأساسية والشخصية كرقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ثم اتباع خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مُستهدفةً به كافة الأفراد المستقلة والأسر الأكثر حاجة للمال دون النظر إلى التصنيف السابق بالضمان الاجتماعي القديم الذي كان ينظر للحالة الاجتماعية أو السن أو الجنس، وأتاحت رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis للتقديم على برنامج دعمن مستفيدي الضمان الاجتماعي،

وقد أوضحت شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وفق الآلية الجديدة، حيث يستفيد من المعاش كل مواطن سعودي يقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، حيث يمكن لهؤلاء التقديم على الضمان المطور بعد رفع طلب استثناء بأقرب مكتب ضمان اجتماعي، ويمكن الإطلاع على الفئات المستثناة وشروط الأهلية الأخرى من خلال التالي:

أن يكون مواطناً سعودي الجنسية باستثناء الفئات التالية (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

انخفاض دخل المتقدم المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي، وحددت الوزارة الحد المانع للمعاش بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل تابع.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل والتدريب.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

ألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات وممتلكات عالية القيمة.

ويجب على الراغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يتأكد أولاً من انطباق شروط القبول الموضحة بالنقاط السابقة، كما يجب احتساب قيمة الدخل الشهري المقرر احتسابه لأفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن وفق الآلية الجديدة، ومقارنته بالحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المحتسب بناءً على عدد الأفراد لمعرفة هل تجاوز الدخل الشهري للحد المانع أم لا وفق طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

أهداف التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد أن أصبح يشتمل على فئات لم تكن موجودة بالنظام القديم، حيث تتمثل أهداف نظام الضمان المطور المعلن عن نفاذه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي في التالي:

الوصول للاستقلال المالي وتحويل الشخص المحتاج لمنتج عن طريق تأهيله وتدريبه.

وضع آليات ومعايير جديدة تضمن وصول المساعدات للمستحقين الفعليين حال الأزمات والكوارث.

العمل على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الرئيسية للأسر التي تستحق الدعم الضماني.

معالجة حالات الاحتياج المالي للأسر الأشد احتياجاً للمال.

ولم يتوقف النظام عند صرف دعم نقدي للمستحقين فقط، ولكنه امتد ليشمل تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستحق قادر على العمل بعد تصنيفه، وذلك من خلال إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل حسب ما تحدده لائحة النظام من حيث الشروط والسن والمؤهلات واللياقة الطبية وغيرها، كما تتابع الوزارة المستحق القابل للتأهيل والمستحق القادر على العمل بشكل مستمر.

وذلك للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة الموضوعة، والتأكد من مدى جدية المستحق القادر على العمل في بحثه عن العمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة، ويتم ذلك بالتعاون بين الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وبين صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ويتاح التقديم على الضمان المطور من خلال رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis عن طريق منصة الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

عند التقديم على الضمان المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية كمستفيد جديد، فيتاح أمامه إمكانية إنشاء أكثر من منزل للمتقدم وأسره بشرط أن يقوم بإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه بشكل صحيح، فإذا كان له أكثر من أسرة فعليه تسكين كل تابع في المنزل المنتمي إليه، وسوف ينظر برنامج الضمان المطور لكل أسرة على أنها مستقلة عن الأخرى وتستحق معاشاً مستقلاً.

ويجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر لأصحاب المسكن الواحد المقيمين بنفس المنزل على أنهم أسرة واحدة تستحق معاشاً واحداً، ولكن ماذا عن الطالب الذي يسكن خارج المدينة أو خارج المنزل الذي تقيم فيه الأسرة، وهنا أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الطالب البالغ من العمر 18 إلى 24 عام يتم تسجيله تابع لرب الأسرة.

صرف الضمان الاجتماعي بأمر ملكي

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما تم رفعه من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو الجاري بصرف إعانة مالية للمستحقين بواقع دفعة واحدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وقد بلغت قيمة الإعانة أو المكرمة الملكية ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد.