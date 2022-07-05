نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل.. كم مبلغ الدعم الاضافي حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم ؟ تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مبلغ الدعم الاضافي حساب المواطن. ففي هذا المقال نرصد لكن كافة المستجدات الجديدة والتي تتعلق ب الدعم الاضافي لحساب المواطن. والذي صدر مساء أمس الاثنين الموافق 5 من شهر ذو الحجة لعام 1443 الموافق ميلاديًا يوم الرابع من شهر يوليو 2022. وذلك وفق قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز آل سعود. والذي يقضي بالموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمستفيدي دعم حساب المواطن والضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وذلك بهدف إعانتهم على طروف الحياة والغلاء المعيشي الذي زاد مؤخرًا على كافة السلع الأساسية والخدمات بالمملكة.

كم مبلغ الدعم الاضافي حساب المواطن

مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن إجمالًا بلغ عشرة مليارات ريال سعودى. وذلك للمستفيدين من برنامج حساب المواطن وأيضا المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي. وفي هذا الأمر سنتابع معكم في الفقرة التالية بشكل تفصيلي كم مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن ؟

مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن

مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن. حيث كانت الحاسبة السابقة لمستفيدي الدعم تقتضي أن يكون دعم رب الأسرة أو الفر المستقل مبلغ 417 ريال سعودي. فيما كان مبلغ راتب دعم حساب المواطن للتابع بعمر 18 سنة أو أكثر 209 ريال سعودي. ومبلغ دعم حساب المواطن للتابع أقل من 18 سنة مبلغ 125 ريال سعودي.

وعلى هذا الأمر فإن الدعم الإضافي لحساب المواطن سيكون على النحو التالي:

مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة أو الفرد المستقل هو 720 ريال سعودي.

وسيكون مبلغ دعم حساب المواطن للتابع بعمر الثامنة عشر أو أكثر : 360 ريال سعودي.

وكذلك الأمر فإن مبلغ حساب المواطن بعد الدعم الإضافي للتابع بعمر أقل من 18 عام هو 216 ريال سعودي.

مع التنويه أن هذا مبلغ الاستحقاق للفرد أو الأسرة بدون دخل مادي.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

قيمة في حساب المواطن تبلغ ما يقرب من 300 ريال سعودي شهريًا لكل فرد مستفيد من البرنامج. وفي السياق ذاته تود الإشارة إلى أن هذا المبلغ يزداد تبعًا للمعطيات العامة التي تتعلق بعدد الأفراد وحالة العائلة الصحية والدخل الشخصي. إضافة إلى ذلك فإن عملية التسجيل في حساب المواطن تعد خيارًا متاحًا لكل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية ويبلغ من العمر 24 عامًا.

ما هى الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن ؟

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن حددتها المملكة العربية السعودية ضمن شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن. وكانت هذه الفئات كالتالي:

الفئة الأولى هي: زوجة المواطن السعودي.

فيما تكون الفئة الثانية : الأم الأرملة أو المطلقة أو الحاضنة للأطفال.

أما الفئة الثالثة فهى : أبناء السيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

وتأتي الفئة الرابعة خاصة بـ : الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

والفئة الخامسة : الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

فيما تكون الفئة السادسة هم : الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

أما الفئة السابعة فهو : السعودي غير المتزوج.

وأخيرًا الفئة الثامنة هى : الأسر السعودية محدودة الدخل.

موعد ايداع الدفعة 56 من حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443

يأتي موعد ايداع الدفعة 56 من حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443. صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق السابع من شهر ذو الحجة الهجري 1443 والموافق ميلاديًا يوم السادس من شهر يوليو 2022. حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن تقديم موعد ايداع حساب الموان لشهر دو الحجة بدلًا من يوم العاشر من كل شهر. وذلك لتعارضه مع عطلة عيد الأضحى المبارك.