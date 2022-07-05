نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الدعم الإضافي لحساب المواطن 1444 وفقًا لآخر أوامر ملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن خادم الحرمين الشريفين عن أوامر ملكية جديدة وجاءت عقب دراسة الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية وأيضًا العالمية، حيث شملت تلك القرارات كلاً من مُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد وأيضاً مُربي صغار المواشي إلى جانب مستفيدي حساب المواطن، لذا سوف نوضح لكم كم الدعم الإضافي لحساب المواطن والمزيد من التفاصيل الآخرى.

كم مبلغ الدعم الإضافي حساب المواطن

خصص مبلغ بأمر ملكي أمس يبلغ قدره 8 مليار ريال سعودي لجميع مستفيدي حساب المواطن، وأيضًا تم تخصيص 10 مليار لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد أيضًا، فتسعى المملكة لتقديم يد العون في ظل ارتفاع الأسعار داخل أراضي المملكة، أما بالنسبة لصرف حساب المواطن لشهر يوليو فقد تم الإعلان أن الإيداع سيكون يوم الأربعاء القادم 6 يوليو لكافة المستفيدين من حساب المواطن إلى جانب إعادة فتح استقبال الطلبات الجديدة الراغبين للحصول على الدعم.

قرارات الأمر الملكي للدعم الجديد 1443

خادم الحرمين الشريفين أعلن العديد من القرارات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي حساب المواطن وأيضًا صغار مُربي الماشية في السعودية وجاءت تلك القرارات على النحو التالي:

تم تخصيص بصرف معاش لمستفيدي الضمان سواء القديم أو الجديد بقدره ملياري ريال.

خصص 408 ملايين ريال سعودي لكافة مُربي المواشي.

شروط صرف حساب المواطن 1443

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت مجموعة من الشروط اللازم توافرها في جميع الأشخاص الراغبين في التسجيل عبر حساب المواطن الرسمي، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة السعودية.

يجب أن يكون سعودي الجنسية وألا يكون مقيم في أحد مراكز الأيواء.

ينبغي أن يتحقق من جميع البيانات وأن يكون ممتلك بطاقة تنقل.

يلزم خلو سجله الجنائي من أي قضايا.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يُمكنك الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق اتباع الآتي: