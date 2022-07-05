كم استحقاق حساب المواطن للشهر الجديدة للدفعة 65 المقرر صرفها خلال أيام قليلة لدفعة ذي الحجة 1443، وهو التريند الأكبر بالمملكة خلال الساعات الأخيرة بعد قرارات الملك سلمان بتطوير المنظومة وعودة التسجيل فيه من جديد بعد توقف لعامين كاملين، وقد شملت القرارات صرف مبالغ إضافية أيضا لمشمولي الضمان ومربي الماشية بالمملكة، ويتساءل المواطنين عن عودة المساعدة المقطوعة من جديد وما هي قيمة المبالغ التي تصرف لمستفيدي الضمان المطور كمكرمة ملكية والمبالغ المستحقة لدعم مربي الماشية.

كم استحقاق حساب المواطن 1443 تسجيل جديد ومنصات رسمية للطلبات (ca.gov.sa – my.gov.sa)

أعلن خادم الحرمين الشريفين عدد من القرارات والأوامر الملكية التي تخدم محدود الدخل والذي تضرر من ارتفاع الأسعار بالفترة الماضية، وذلك بعد أن أعلن عن إيداع ما يزيد عن 20 مليون ريال مقسمين على فئات من مستحقي حساب المواطن والضمان المطور ودعم مربي الماشية، وجاء توزيع المبالغ كالتالي:

قيمة مبلغ 10 مليون ريال لمستفيدي الضمان المطور كدعم يصرف مرة واحدة قبل عيد الأضحى المبارك، وتأتي المكرمة مثل نظام مكرمة شهر رمضان الماضي، بواقع 1000 ريال لرب الاسرة و500 ريال للتابع، ويتم صرفها الثلاثاء من مصارف الضمان المعتمدة.

يتم إيداع 10 مليون ريال لمستفيدي حساب المواطن كدعم إضافي لهم برفع الحد الأدنى لدعم الفرد التابع والفرد المستقل ورب الاسرة.

صرف 2 مليون ريال لدعم صغار مربي الماشية الذين تضرروا من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بالفترة الماضية.

شروط تسجيل الضمان المطور الجديدة

هي نفس الشروط القديمة مضافا غليها شروط جديدة لدعم التابعين والنساء والفرد المستقل:

يجب أن يكون الفرد المستقل اكثر من 18 عام مع اثبات الاستقلالية في الدخل والمسكن.

يكون من حق المطلقات والارامل الحصول على فرصة التسجيل مع إثبات الاستقلالية بالوثائق.

يتم الاحتساب الأساسي على رب الاسرة مع زيادة دعم التابعين له لأقل من 18 عام.

كم استحقاق حساب المواطن بالحساب (للفرد – الاسرة)

يكون الحد الأدنى لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يتم احتساب الراتب لرب الاسرة للأسرة السعودية

بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يقوم البرنامج باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

يتم الحساب للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

أما إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

يجب أن يتم يتم إرفاق الراتب وعدد الأفراد التابعين على رابط حاسبة حساب المواطن والتي تحسب قيمة الراتب بشكل أتوماتيكي للتعرف على المبالغ المستحقة للمواطن.

خطوات عمل تسجيل جديد في حساب المواطن 2022