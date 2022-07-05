نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد نزول حساب مواطن وخطوات معرفة قيمة استحقاقك التقريبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب مواطن يتساءل عنها الآن الكثيرون، حيث اقترب موعد عيد الأضحي المبارك، ويريد المستفيدين من دعم حساب مواطن، معرفة موعد صرف حساب مواطن، خاصة وأنه سيتم صرف دعم اضافي هذا الشهر، بأمر من خادم الحرمين الشريفين، ويهتمون أيضا بالتعرف علي خطوات معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من حساب المواطن، حيث كتب برنامج حساب المواطن علي الصفحة الرسمية للحساب علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد أنه أصبح الآن بالامكان أن يقوم الشخص بمعرفة استحقاقاته وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية، وسوف نوضح لكم الخطوات التي يجب تطبيقها، كم يمكن التعرف علي شروط استحقاق الشخص لحساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن 1443

من المنتظر أن يكون الموعد النهائي لنزول حساب مواطن، هو وم الأربعاء 6 يوليو 2022م الموافق السابع من شهر ذو الحجة، ذلك بناء علي ما تم ذكره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث سيتم إيداع احساب المواطن، الدفعة رقم 56 وسيكون هناك بشري سارة للاشخاص المستقين، حيث سيحصلون مبلغ دعم إضافي، بمناسبة عيد الاضحي المبارك، جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يحصلوا علي حساب المواطن في يوم العاشر من يوليو الا أنه قد تم تقديمه بمناسبة عيد الأضحي.

سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي. — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي. — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 4, 2022

خطوات معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن، عبر موقع تويتر اليوم أنه قد تم فتح باب التسجيل من جديد عبر برنامج حساب مواطن، وذلك بعد أن كان التسجيل مغلق لعدة شهور، وبإمكان المواطن آن يفوم بتسجيل حساب جديد، ويتعرف علي ما يخصه من استحقاقه التقريبية عن طريق حاسبة الدعم حيث أن أنه يتم عمل اربع خطوات كالتالي:

أولاً يتم دخول موقع بوابة حساب المواطن سوف يطلب منك ادخال بياناتك ورقم الهوية ثم بعد ذلك يقوم بالنقر على الحسابة التقديرية وبعد ذلك سيتمكن من معرفة مبلغ الاستحقاق الخاص بالشخص ثم يتم بعد ذلك اختار الحالة ، ثم انقر علي أحسب.

خطوات: افتح بوابة حسابات المواطنين ثم انقر على الحساب التقديري وسيظهر المبلغ المقدر للحق ثم يتم تحديد الحالة في الخيارات ثم انقر على “حساب”.